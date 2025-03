Test obudowy ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB - Przewiewna, ciężka, solidnie wykonana i gotowa na płyty główne BTF

ASUS to producent kojarzony przede wszystkim z twardym hardware - płytami głównymi i kartami graficznymi - chociaż obok podzespołów posiada również bogate portfolio sprzętu sieciowego oraz peryferii komputerowych. Wśród zdecydowanie mniej rozreklamowanych produktów znajdują się chociażby obudowy komputerowe ASUS TUF Gaming i ProArt, których rodzina ostatnimi czasy znacząco się powiększyła. Firma postanowiła nadążać za rynkowymi trendami, jednak oprócz solidnie przeszklonych modeli, jednocześnie wprowadziła także bardziej klasyczne konstrukcje. Właśnie takim produktem jest recenzowana obudowa ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB, sprawnie łącząca tradycję z nowoczesnością...

Autor: Sebastian Oktaba

Obudowa to bezsprzecznie jeden z najważniejszych elementów zestawu komputerowego, który wprawdzie nie wpływa bezpośrednio na wydajność, niemniej trudno bagatelizować pozostałe kwestie za jakie odpowiada - stylistyki, chłodzenia oraz funkcjonalności. Pozostaje również najbardziej wyeksponowanym podzespołem, podlegającym surowej ocenie odwiedzających, zatem poniekąd spełnia jeszcze funkcję reprezentacyjną. Dodatkowo warto zaznaczyć, że statystycznie obudowy to najrzadziej wymieniane składowe komputera, dlatego na skrzynce naprawdę nie warto oszczędzać. Składając nowoczesnego gamingowego peceta musimy więc określić nie tylko format skrzynki, ale również sprawdzić czy pomieści wysokie systemy chłodzenia procesorów oraz długie karty graficzne, nawet nie wspominając o radiatorach bądź dodatkowych wentylatorach. Wszystko to może się bowiem przydać w przyszłości.

ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB to solidna obudowa komputerowa, która została przystosowana do obsługi płyt głównych z odwróconymi złączami, a posiada także cztery fabrycznie zamontowane 140 mm wentylatory.

ASUS TUF Gaming to produkty skierowane przede wszystkim do bardziej wymagających użytkowników, co dotyczy również obudów komputerowych, powiązanych nazewnictwem z kartami graficznymi, płytami głównymi i zasilaczami. ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB to pełnoprawny sukcesor raczej przeciętnego ASUS TUF Gaming GT301, modelu popularnego zwłaszcza wśród dostawców gotowych zestawów komputerowych sygnowanych logiem Powered by ASUS. Obudowa jest słusznych rozmiarów, ponadto występuje w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i białym - dostosowanych do konkretnych serii produktowych. Warto bowiem wiedzieć, że klasyczne czarno-grafitowe komponenty TUF Gaming przeważnie posiadają białe odpowiedniki. Oczywiście, wybór bielasów okazuje się skromniejszy, aczkolwiek przedstawiciele rodziny ASUS Prime i niektóre ROG Strix również powinny stylistycznie pasować.

MX600 ARGB Wymiary 485 x 520 x 235 mm 490 x 505 x 235 mm 478 x 515 x 235 mm Waga 11.5 kilograma 12.2 kilograma 10.6 kilograma Front Siatka Siatka Siatka Materiały Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Metal / Szkło / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Format płyt mITX / mATX / ATX / eATX mITX / mATX / ATX mITX / mATX / ATX / eATX Zatoki 2.5" 2 2 3 Zatoki 3.5" 2 3 2 Zatoki 5.25" - - - Długość GPU 407 mm 405 mm 400 mm Długość PSU 220 mm 315 mm 180 mm Wysokość coolera 165 mm* 180 mm 180 mm Fabryczne wentylatory 4x 140 mm 4x 140 mm 3x 140 mm / 1x 120 mm Miejsc na wentylatory 7 10 9 Kontroler obrotów - Tak Tak AiO Front / Wnęka / Góra 280 / - / 360 mm 360 / 360 / 360 mm 360 / - / 360 mm Wyciszenie - - - Cena 589 zł 529 zł 469 zł

Patrząc po gabarytach łatwo wywnioskować, że producent przygotował naprawdę solidną konstrukcję, bowiem ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB mierzy 485 x 520 x 235 mm (D x W x S) i dodatkowo waży niespełna 12 kilogramów. ASUS TUF Gaming GT301 będący poprzednikiem bohatera niniejszej recenzji, ważył zaledwie 7.2 kilograma przy wymiarach wynoszących 426 x 482 x 214 mm. Opisywana skrzynka jest midi-towerem dostosowanym do stosunkowo dużych zestawów komputerowych, chociaż nie najbardziej rozbudowanych pod względem chłodzenia wodnego. Główny budulec ASUS TUF Gaming GT302 TG ARGB stanowi walcowana blacha stalowa o grubości ~0.8 mm, doprawiona hartowanym szkłem o grubości 3 mm, natomiast elementy wykonane z tworzywa sztucznego stanowią zdecydowaną mniejszość. Cechą szczególną jest kompatybilność z płytami głównymi mającymi odwrócone złącza (BTF).