NVIDIA ACE pojawi się wkrótce w pierwszej grze. Technologia może docelowo zrewolucjonizować interakcje z NPC

Interakcje z postaciami niezależnymi w grach mogą w przyszłości zmienić się nie do poznania. Technologia NVIDIA ACE pozwoli bowiem rozmawiać z nimi w czasie rzeczywistym. Choć bazujące na sztucznej inteligencji rozwiązanie dopiero raczkuje, to zapowiedziano już jego implementację w pierwszej grze, czyli ciekawie zapowiadającym się Mecha BREAK. Na razie skala będzie bardzo ograniczona, tak jednak zaczynają zwykle wszystkie nowatorskie technologie.

Sieciowa gra akcji Mecha BREAK będzie pierwszym tytułem, w którym zaimplementowana zostanie technologia NVIDIA ACE. Bazujące na AI rozwiązanie posłuży do ożywienia jednej postaci niezależnej.

NVIDIA ACE zostało zapowiedziane w maju 2023 roku. Wydawało się wtedy, że od praktycznej implementacji tego rozwiązania w grach dzielą nas jeszcze lata. Okazuje się jednak, że ACE trafi do pierwszej produkcji szybciej niż się tego spodziewaliśmy. Technologia NVIDII zostanie wykorzystana do ożywienia jednej z postaci w sieciowej grze akcji Mecha BREAK. Wydaje się, że nadchodząca produkcja z mechami w roli głównej nie jest najlepszym kandydatem na wdrożenie ACE. Interakcje gracza z NPC są bowiem w grach sieciowych w najlepszym przypadku bardzo ograniczone. Mamy tutaj jednak do czynienia ze wstępną wersją technologii, zatem może to być dobry poligon doświadczalny. Twórcy zaprezentowali materiał wideo, który demonstruje działanie omawianej technologii w ich grze. Widać na nim, jak jeden z deweloperów prowadzi konwersację z wirtualną postacią, a także wydaje jej polecenia dotyczące personalizacji mecha.

Warto zaznaczyć, że wszelkie obliczenia związane z funkcjonowaniem modelu językowego, jaki posłużył do ożywienia NPC w Mecha BREAK, są dokonywane lokalnie, o ile posiadamy kartę graficzną GeForce RTX. Całość wykorzystuje bardzo lekki model NVIDIA Minitron 4B, który do prawidłowego działania potrzebuje zaledwie 2 GB VRAM. To kompaktowe rozwiązanie bazuje zaś na znacznie większym modelu Nemotron, który wymaga już co najmniej czterech układów NVIDIA A100. Dzięki temu, że obliczenia są dokonywane lokalnie, możliwe było uzyskanie niezwykle niskiego czasu reakcji NPC. Wynosi on na chwilę obecną około 300 ms. Oczywiście mamy tutaj do czynienia jedynie z demonstracją technologii na przykładzie jednej postaci. Interakcje nie są też tak zaawansowane, jak w przypadku pełnoskalowego modelu Nemotron. Warto jednak odnotować, że to dopiero początki technologii i może ona doprowadzić w przyszłości do prawdziwej rewolucji w branży gier.

Źródło: NVIDIA