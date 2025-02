Black Myth: Wukong - NVIDIA prezentuje komputerową wersję gry, jakość Path Tracingu i wydajność kart GeForce RTX 4000

W przyszłym tygodniu do sprzedaży trafi gra Black Myth: Wukong, która będzie kolejną, po Alanie Wake 2, produkcją pokazującą możliwości Path Tracingu (marketingowo nazywanym także pełnym Ray Tracingiem). Już kilka dni temu studio Game Science opublikowało na Steamie specjalny benchmark, pozwalający przetestować karty graficzne pod kątem wydajności w nadchodzącej grze. Teraz NVIDIA promuje tytuł, przedstawiając zalety Path Tracingu oraz publikując wstępne wyniki wydajności kart graficznych GeForce RTX 4000.

NVIDIA opublikowała nowy zwiastun gry Black Myth: Wukong, przedstawiający jakość Path Tracingu w wersji PC. Opublikowano również garść screenów do porównania RTX ON / RTX OFF oraz wstępną wydajność na kartach graficznych GeForce RTX 4000.

Komputerowa wersja Black Myth: Wukong korzysta m.in. z pośredniego oświetlenia z wielokrotnym odbiciem promieni światła, co umożliwia światłu odbijać się dwukrotnie, tworząc w ten sposób realistyczniej prezentujące się oświetlenie oraz okluzję otoczenia. Również efekty cząsteczkowe mogą być w wersji PC oparte na technikach śledzenia promieni, co umożliwia renderowanie odbić ataków, eksplozji oraz ognia. Po włączeniu Path Tracingu, naturalniej prezentują się także wszelkie cienie oraz odbicia np. na wodzie. Ta ostatnia, po aktywacji PT, charakteryzuje się z kolei zaawansowaną kaustyką, uwypuklając miejsca załamań oraz odbić na powierzchni. Zmian jest zatem sporo, ale odbija się to kosztem mocnego spadku wydajności.

Z tego względu, w grze znajdziemy różne techniki skalowania, mające na celu poprawę wydajności. Domyślnym wyborem, będącym częścią silnika Unreal Engine 5, jest skalowanie TSR (Temporal Super Resolution), dalej mamy także NVIDIA DLSS w najnowszej wersji, AMD FSR 3.1 oraz Intel XeSS 1.3. Przy aktywacji TSR, DLSS czy FSR, użytkownicy mogą jednocześnie korzystać także z generatora klatek. Przy okazji promowania najnowszej gry, NVIDIA zaprezentowała swoje wyniki wydajności kart graficznych GeForce RTX 4000 z generacji Ada Lovelace.

Poniższe wykresy zostały przygotowane w oparciu o testy na maksymalnych ustawieniach graficznych, z Path Tracingiem oraz z włączonym DLSS (zarówno Super Resolution jak i Frame Generation). W Full HD DLSS SR został ustawiony na poziomie Quality i w tym wypadku wszystkie karty, poza GeForce RTX 4060, miałyby uzyskać ponad 60 klatek na sekundę. W Quad HD również posiłkowano się trybem jakości dla skalowania rozdzielczości i tutaj, przynajmniej dla karty GeForce RTX 4080 SUPER, zaprezentowany wynik jest zgodny z tym co sami zaobserwowaliśmy w benchmarku, tyle że na ciut słabszym GeForce RTX 4080. Z Frame Generation, pułap 60 klatek powinien być przekroczony z pomocą przynajmniej GeForce RTX 4070. W upscalowanej rozdzielczości 4K, przy DLSS w trybie Performance oraz z generatorem klatek, potrzebny jest przynajmniej GeForce RTX 4070 Ti SUPER, by uzyskać średnio ponad 60 FPS-ów (choć z prawdopodobnymi spadkami poniżej 60 klatek, zważywszy na fakt, że mocniejszy GeForce RTX 4080 już balansuje na tej granicy). Nawet na GeForce RTX 4090, przy korzystaniu z DLSS Performance oraz z generatorem klatek, nie ma co liczyć na przekroczenie 100 FPS-ów.

Źródło: NVIDIA