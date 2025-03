Indiana Jones and the Great Circle na PC otrzyma wsparcie dla Path Tracingu oraz NVIDIA DLSS 3.5 z Ray Reconstruction

Wczoraj, podczas gali Gamescom Opening Night Live, Microsoft oraz Bethesda ogłosiły datę premiery gry Indiana Jones and the Great Circle. Przygody tytułowego archeologa, które toczą się pomiędzy wydarzeniami z pierwszego oraz drugiego filmu, zadebiutują na PC oraz konsolach Xbox Series dokładnie 9 grudnia tego roku, natomiast już wiosną 2025 roku odbędzie się debiut także na PlayStation 5. Chwilę po zapowiedzi otrzymaliśmy kolejne informacje, tym razem dotyczące komputerowego wydania gry.

Indiana Jones and the Great Circle będzie kolejną grą, po Black Myth; Wukong, ze wsparciem dla Path Tracingu na PC. Tym samym nie zabraknie również obsługi techniki NVIDIA DLSS 3.5.

Wczoraj na PC zadebiutował Black Myth: Wukong, który dla najmocniejszych podzespołów oferuje możliwość włączenia Path Tracingu w zakresie oświetlenia, cieni (wraz z okluzją otoczenia), odbić oraz zaawansowanej kaustyki wody. Już niedługo na rynek trafi kolejna gra AAA, która będzie wspierać pełny Ray Tracing. Mowa o Indiana Jones and the Great Circle od studia MachineGames. Twórcy już wcześniej eksperymentowali z pojedynczymi efektami RT, m.in. do Wolfenstein: Youngblood. Sama gra tworzona jest w oparciu o silnik id Tech 7, toteż jesteśmy bardzo ciekawi jak narzędzie to będzie się skalować po dodaniu Path Tracingu.

Sama obecność Path Tracingu sprawia, że niemalże obligatoryjnie dostępne będzie również narzędzie NVIDIA DLSS 3.5, a więc wariant techniki łączącej w sobie skalowanie Super Resolution, generowanie klatek Frame Generation oraz rekonstrukcję promieni Ray Reconstruction. Obecnie nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych materiałów przedstawiających Path Tracing na PC - tutaj będziemy musieli poczekać bliżej premiery. Jednocześnie twórcy zaprezentowali m.in. edycję kolekcjonerską Indiany Jones, w skład której wchodzi m.in. cyfrowa kopia edycji Deluxe (z zawartym dodatkiem fabularnym The Order of Giants), steelbook, replikę globusa, notatnik, kilka bonusów cyfrowych oraz 3-dniowy, wcześniejszy dostęp. Edycję wyceniono na 190 dolarów.

Źródło: WCCFTech, Bethesda