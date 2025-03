Gamescom Opening Night Live - Indiana Jones z konkretami, Mafia 4 wchodzi na salony i inne kluczowe punkty wydarzenia

Przed nami całkiem intensywne miesiące w branży, choć jeszcze niedawno zdawało się, że rok 2024 będzie straszliwą stypą. Owszem, wciąż nie dorównuje poprzedniemu pod kątem najbardziej widowiskowych hitów, aczkolwiek zdecydowanie jest w czym wybierać, a finalny kwartał da mnóstwo ciekawych opcji. Na tym w dużej mierze skupiono się w trakcie Gamescom Opening Night Live. Dostaliśmy solidną dawkę mniej i bardziej interesujących materiałów.

W trakcie Gamescom Opening Night Live otrzymaliśmy ważne informacje obejmujące m.in. Indiana Jonesa, Mafię 4, nową część Borderlands i dość zaskakujące Dying Light: The Beast.

Indiana Jones and the Great Circle od MachineGames bez wątpienia znajduje się dla wielu na szczycie listy najbardziej oczekiwanych gier. Posiadacze pecetów i konsol Xbox aktualnej generacji zagrają w tytuł już 9 grudnia, a pozycja zawita do Game Passa. Co więcej, już wiosną przyszłego roku gra pojawi się na PlayStation 5. Mocnym wydarzeniem była także pierwsza zapowiedź czwartej odsłony Mafii z podtytułem The Old Country, przedstawiając nam brutalną historię w XX-wiecznej Sycylii, mającą nawiązać do korzeni serii. Wszedł również teaser Borderlands 4, choć tutaj dostaliśmy raptem krótką zajawkę, więc nie wiemy, w którą stronę pójdzie ta niemająca najlepszych lat franczyza.

Do najczęściej omawianych materiałów eventu zaliczyć też trzeba Dying Light: The Beast. Ten samodzielny tytuł z uniwersum Techlandu przywraca nam... Kyle'a Crane'a. Bohater z "jedynki" przeżył niejedno, odkąd go ostatnio widzieliśmy i teraz, obdarzony nie lada zdolnościami, będzie szerzył chaos. Nowe kadry z rozgrywki dostarczyli też twórcy Kingdom Come Deliverance 2, co tym mocniej zaostrza apetyt na przyszłoroczną premierę, a ogólnikowy trailer otrzymało także Sid Meier's Civilization VII. Z innych co ciekawszych materiałów, niespodziankę fanom klasyka zrobił trailer Age of Mythology: Retold w bardzo odnowionej oprawie, o sobie przypomniało Little Nightmares 3, z kolei muskuły prężyło dwóch gatunkowych rywali: Diablo IV ze swoim pierwszym dużym dodatkiem oraz Path of Exile 2, które 15 listopada wejdzie do Early Access. To i więcej trailerów znajdziecie na poniższym zapisie eventu:

Źródło: Gamescom Opening Night Live