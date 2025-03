Black Myth: Wukong z olbrzymim sukcesem zaledwie kilka godzin po premierze. Gracze szturmem rzucili się na produkcję

Black Myth: Wukong było jedną z najbardziej oczekiwanych gier 2024 roku. Produkcja studia Game Science zaintrygowała graczy przede wszystkim grafiką, stylistyką i licznymi nawiązaniami do chińskiej mitologii. Na chwilę obecną jesteśmy już po oficjalnej premierze tytułu. Twórcy mogą odtrąbić olbrzymi sukces, ponieważ gra szturmem wdarła się na listę najpopularniejszych gier na platformie Steam. Cieszy się też bardzo pozytywnymi opiniami.

Gra Black Myth: Wukong zaliczyła bardzo udany start na platformie Steam. Szybko wskoczyła do czołówki produkcji z największą liczbą równoczesnych graczy. Dobrze oceniają ją zarówno krytycy, jak i gracze

Najnowsza gra studia Game Science to jeden z najbardziej wymagających sprzętowo tytułów w historii rynku PC-towego. Duży udział ma w tym wsparcie dla Path Tracingu. Nie przeszkodziło to jednak grze w osiągnięciu olbrzymiego sukcesu. W przeciągu zaledwie kilku godzin od premiery Black Myth: Wukong wskoczył do pierwszej dziesiątki produkcji z największą liczbą równoczesnych graczy na platformie Steam. Aktualnie gra zajmuje czwarte miejsce, wyprzedzając takie produkcje, jak Dota 2, Cyberpunk 2077 czy Elden Ring. Ustępuje miejsca jedynie Palworld oraz darmowym PUBG: Battlegrounds i Counter-Strike 2. W szczytowym momencie w tytuł Game Science bawiło się nieco ponad 1,44 mln graczy. Sukces jest zatem niezwykły, jak na płatną grę skierowaną do pojedynczego gracza, ale należy pamiętać, że za znaczącą część tego wyniku odpowiadają zapewne użytkownicy z Chin.

Black Myth: Wukong już od dłuższego czasu lideruje także na liście bestsellerów Steama. Nic w tej kwestii nie zmieniło się także w ostatnich godzinach. Gra zbiera ponadto bardzo pochlebne recenzje ze strony graczy oraz krytyków. Na chwilę obecną, spośród ponad 28 tys. recenzji na platformie Valve, aż 94% jest pozytywnych. Choć wiele z nich było wystawionych po zaledwie 2-3 godzinach rozgrywki, to wszystko wskazuje na to, że twórcom udało się dostarczyć na rynek hit. Wśród najczęściej spotykanych zarzutów można wymienić problemy z działaniem gry na kartach graficznych firmy AMD, ale można spodziewać się, że w przyszłości twórcy dostarczą odpowiednie optymalizacje. Dobre są też oceny dziennikarzy branżowych. Na portalu Metacritic gra cieszy się aktualnie średnią 82/100 (na podstawie 57 recenzji).

