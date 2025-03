Final Fantasy XVI - wersja PC-towa gry z oficjalną datą premiery. Wymagania sprzętowe nie należą do niskich

Final Fantasy XVI to niewątpliwie bardzo udana produkcja, która jednak musi mierzyć się z krytyką, że niewystarczająco dobrze nawiązuje do dziedzictwa serii. Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju modernizacją formuły, co było też wcześniej udziałem Final Fantasy XV i remake’ów Final Fantasy VII. Już wkrótce z grą będą mogli zapoznać się także gracze PC-towi. Firma Square Enix opublikowała też wymagania sprzętowe i wersję demonstracyjną produkcji.

Final Fantasy XVI zadebiutuje na PC-tach 17 września bieżącego roku. Można już zagrać w wersję demonstracyjną produkcji, ale trzeba przygotować się na dosyć wysokie wymagania sprzętowe.

Najnowszą odsłoną serii Final Fantasy delektować mogli się do tej pory tylko posiadacze PlayStation 5. Premiera wersji PC-towej była jednak tylko kwestią czasu. Takie sugestie padały jeszcze przed debiutem wersji konsolowej, kiedy to na jednym z trailerów nieopatrznie umieszczono wzmiankę o komputerach osobistych. Później o pracach nad taką edycją gry informował jeden z deweloperów. Premiera PC-towej wersji Final Fantasy XVI nastąpi już 17 września bieżącego roku. Twórcy podzielili się też wymaganiami sprzętowymi, które do najniższych niestety nie należą. Co prawda, w minimalnej specyfikacji znajdują się starsze procesory Intel Core i5-8400 oraz AMD Ryzen 5 1600, a także karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX 5700 oraz Intel ARC A580, jednak taka konfiguracja wystarczy jedynie do rozgrywki w rozdzielczości 720p, przy zaledwie 30 FPS-ach.

Wymagania minimalne Wymagania zalecane Procesor Intel Core i5-8400

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 7 5700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700

Intel ARC A580 NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 XT Pamięć 16 GB RAM 16 GB RAM Nośnik pamięci 170 GB SSD 170 GB SSD System Windows 10 (64-bit)

Windows 11 Windows 10 (64-bit)

Windows 11 DirectX DirectX 12 DirectX 12 Jakość 720p, 30 FPS 1080p, 60 FPS

Wymagania zalecane są sporo wyższe, ale mają umożliwić rozgrywkę w rozdzielczości 1080p, przy 60 FPS-ach. Należy w tym przypadku posiadać minimum procesor Intel Core i7-10700 lub AMD Ryzen 7 5700X, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2080 lub AMD Radeon RX 6700 XT. W obu przypadkach potrzeba 16 GB RAM i 170 GB wolnego miejsca na dysku SSD. Twórcy wypuścili też na Steamie wersję demonstracyjną produkcji, dzięki czemu każdy może sprawdzić, jak działa ona na jego konfiguracji sprzętowej. Niestety gra nie będzie zawierała domyślnie płatnych dodatków DLC. Trzeba do nich dodatkowo dopłacić, ale po stronie zalet należy niewątpliwie wymienić stonowaną cenę podstawowej wersji. Wynosi ona 199 zł, co jak na dzisiejsze standardy gier AAA nie jest nadmiernie wygórowaną kwotą. Edycja z dwoma płatnymi DLC to już jednak koszt 279 zł. Gra będzie wykorzystywała system antypiracki Denuvo.

Źródło: WCCFTech