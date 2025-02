Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 10 - 16 lutego 2025. Wśród premier Wiedźmin: Syreny z głębin i Zgon przed weselem

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 10 - 16 lutego 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Helikopter w ogniu: serial dokumentalny, Valeria, Królowe giełdy, polski film Zgon przed weselem oraz animowany Wiedźmin: Syreny z głębin.

Helikopter w ogniu: serial dokumentalny (Surviving Black Hawk Down) - Miniserial

Opis: „Helikopter w ogniu: Serial dokumentalny” ukazuje brutalną rzeczywistość bitwy w Mogadiszu w 1993 roku, widzianą zarówno z perspektywy amerykańskich żołnierzy, jak i somalijskich cywilów. Dzięki pierwszoosobowym relacjom uczestników wydarzeń dokument odtwarza misję przejęcia Mohameda Farraha Aidida oraz dramatyczne zestrzelenie dwóch helikopterów Black Hawk, które stały się inspiracją dla filmu Ridleya Scotta.

„Helikopter w ogniu: Serial dokumentalny” ukazuje brutalną rzeczywistość bitwy w Mogadiszu w 1993 roku, widzianą zarówno z perspektywy amerykańskich żołnierzy, jak i somalijskich cywilów. Dzięki pierwszoosobowym relacjom uczestników wydarzeń dokument odtwarza misję przejęcia Mohameda Farraha Aidida oraz dramatyczne zestrzelenie dwóch helikopterów Black Hawk, które stały się inspiracją dla filmu Ridleya Scotta. Występują: Matthew Thomas-Robinson, Reggie McHale, Robbie Taylor, Sam Shaw

Matthew Thomas-Robinson, Reggie McHale, Robbie Taylor, Sam Shaw Światowa data premiery: 10 lutego 2025 roku

10 lutego 2025 roku Na Netflix od: 10 lutego 2025 roku

10 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Surviving Black Hawk Down

Surviving Black Hawk Down Gatunek: Historyczny, Dokumentalny, Wojenny

Historyczny, Dokumentalny, Wojenny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: 6,0/10 (1 ocena)

6,0/10 (1 ocena) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Wiedźmin: Syreny z głębin (The Witcher: Sirens of the Deep)

Opis: Film animowany oparty na opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego z cyklu „Wiedźmin” przedstawia Geralta z Rivii, zmutowanego łowcę potworów, który zostaje wynajęty do zbadania tajemniczych ataków w nadmorskiej wiosce. Wkrótce odkrywa odwieczny konflikt między ludźmi a morskimi stworzeniami, który grozi wybuchem wojny. Wspierany przez przyjaciół – zarówno dawnych, jak i nowych – Geralt musi rozwikłać zagadkę i powstrzymać eskalację wrogości, zanim będzie za późno.

Film animowany oparty na opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego z cyklu „Wiedźmin” przedstawia Geralta z Rivii, zmutowanego łowcę potworów, który zostaje wynajęty do zbadania tajemniczych ataków w nadmorskiej wiosce. Wkrótce odkrywa odwieczny konflikt między ludźmi a morskimi stworzeniami, który grozi wybuchem wojny. Wspierany przez przyjaciół – zarówno dawnych, jak i nowych – Geralt musi rozwikłać zagadkę i powstrzymać eskalację wrogości, zanim będzie za późno. Występują: Doug Cockle, Anya Chalotra, Joey Batey, Emily Carey, Christina Wren

Doug Cockle, Anya Chalotra, Joey Batey, Emily Carey, Christina Wren Światowa data premiery: 11 lutego 2025 roku

11 lutego 2025 roku Na Netflix od: 11 lutego 2025 roku

11 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: The Witcher: Sirens of the Deep

The Witcher: Sirens of the Deep Gatunek: Animacja, Dark Fantasy, Przygodowy

Animacja, Dark Fantasy, Przygodowy Kraj produkcji: USA, Korea Południowa, Polska

USA, Korea Południowa, Polska Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Zgon przed weselem

Opis: Gdy Maja niespodziewanie wraca do rodzinnego miasteczka z narzeczonym, jej przyjazd wywołuje burzę w spokojnym życiu społeczności. Konserwatywni rodzice dziewczyny muszą zmierzyć się nie tylko z własnymi uprzedzeniami, ale także z kryzysem w lokalnej mleczarni, który dzieli mieszkańców na dwa obozy – mężczyzn i kobiety. W tle toczy się walka o przejęcie zakładu, a rodzinne relacje i poglądy zostają wystawione na próbę.

Gdy Maja niespodziewanie wraca do rodzinnego miasteczka z narzeczonym, jej przyjazd wywołuje burzę w spokojnym życiu społeczności. Konserwatywni rodzice dziewczyny muszą zmierzyć się nie tylko z własnymi uprzedzeniami, ale także z kryzysem w lokalnej mleczarni, który dzieli mieszkańców na dwa obozy – mężczyzn i kobiety. W tle toczy się walka o przejęcie zakładu, a rodzinne relacje i poglądy zostają wystawione na próbę. Występują: Agnieszka Suchora, Tomasz Karolak, Natalia Sitarska, Gamou Fall

Agnieszka Suchora, Tomasz Karolak, Natalia Sitarska, Gamou Fall Światowa data premiery: 12 lutego 2025 roku

12 lutego 2025 roku Na Netflix od: 12 lutego 2025 roku

12 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Zgon przed weselem

Zgon przed weselem Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: Polska

Polska Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Królowe giełdy (The Exchange) - Sezon 1

Opis: Osadzona w latach 80. historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami przedstawia dwie odważne kobiety, Faridę i Munirę, które postanawiają przełamać bariery i podbić kuwejcką giełdę, zdominowaną przez mężczyzn i pełną korupcji. W cieniu napięć politycznych, na krótko przed inwazją Saddama Husajna, bohaterki rzucają wyzwanie skorumpowanemu systemowi, torując drogę przyszłym pokoleniom i walcząc o swoje miejsce w świecie finansów.

Osadzona w latach 80. historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami przedstawia dwie odważne kobiety, Faridę i Munirę, które postanawiają przełamać bariery i podbić kuwejcką giełdę, zdominowaną przez mężczyzn i pełną korupcji. W cieniu napięć politycznych, na krótko przed inwazją Saddama Husajna, bohaterki rzucają wyzwanie skorumpowanemu systemowi, torując drogę przyszłym pokoleniom i walcząc o swoje miejsce w świecie finansów. Występują: Rawan Mahdi, Mona Hussain, Hussien Al Mahdi, Rayan Dashti

Rawan Mahdi, Mona Hussain, Hussien Al Mahdi, Rayan Dashti Światowa data premiery: 27 grudnia 2024 roku

27 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 1 lutego 2025 roku

1 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: The Exchange

The Exchange Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Kuwejt

Kuwejt Ocena na portalu IMDb: 6,7/10 (943 ocen)

6,7/10 (943 ocen) Ocena na portalu Filmweb: 5,9/10 (193 ocen)

5,9/10 (193 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 83%

Valeria - Sezon 4

Opis: Valeria, pisarka zmagająca się z kryzysem twórczym i problemami małżeńskimi, odnajduje wsparcie w trójce swoich najlepszych przyjaciółek: Carmen, Loli i Nerei. Razem tworzą barwną grupę kobiet, których życie to pełna emocji mieszanka miłości, zdrad, tajemnic i wspólnych marzeń, a przyjaźń pomaga im stawić czoła wyzwaniom codzienności. Serial oparty na powieści Elísabet Benavent.

Valeria, pisarka zmagająca się z kryzysem twórczym i problemami małżeńskimi, odnajduje wsparcie w trójce swoich najlepszych przyjaciółek: Carmen, Loli i Nerei. Razem tworzą barwną grupę kobiet, których życie to pełna emocji mieszanka miłości, zdrad, tajemnic i wspólnych marzeń, a przyjaźń pomaga im stawić czoła wyzwaniom codzienności. Serial oparty na powieści Elísabet Benavent. Występują: Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias

Diana Gómez, Silma López, Paula Malia, Teresa Riott, Maxi Iglesias Światowa data premiery: 8 maja 2020 roku

8 maja 2020 roku Na Netflix od: 14 lutego 2025 roku

14 lutego 2025 roku Tytuł oryginalny: Valeria

Valeria Gatunek: Dramat, Komedia, Romans

Dramat, Komedia, Romans Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Ocena na portalu IMDb: 6,6/10 (8,4 tys. ocen)

6,6/10 (8,4 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,4/10 (5,3 tys. ocen)

6,4/10 (5,3 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 65%

Źródło: Netflix