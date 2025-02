Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 3 - 9 lutego 2025 r. Wśród premier m.in. Anuja, Cela 211, Ocet jabłkowy i Cassandra

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 3 - 9 lutego 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Anuja, Cela 211, Ocet jabłkowy, thriller Sci-Fi Cassandra oraz surwiwalowy reality-show - Bear kontra celebryci.

Cela 211 (Prison Cell 211) - Miniserial

Opis: Prawnik, który utknął w ogarniętym buntem więzieniu, zmuszony jest udawać osadzonego, aby przeżyć. W obliczu chaosu i osobistej tragedii zaczyna ujawniać się jego mroczna strona. Historia oparta na powieści Francisco Péreza Gandula, inspirowana brutalnym zamieszkami w więzieniu w Ciudad Juárez 31 grudnia 2022 roku, które doprowadziły do śmierci wielu osób.

Bear kontra celebryci (Celebrity Bear Hunt) - Sezon 1

Opis: Holly Willoughby prowadzi konkurs survivalowy w kostarykańskiej dżungli, w którym 12 celebrytów zostaje zrzuconych w dziczy i ściganych przez legendarnego eksperta od przetrwania, Beara Gryllsa. Uczestnicy muszą wykazać się umiejętnościami przetrwania i wytrzymałością, wykonując kolejne zadania. Niepowodzenie w wyzwaniach skutkuje udziałem w „Bear Hunt”, gdzie złapanie oznacza eliminację z programu.

Anuja

Opis: Utalentowana dziewięcioletnia dziewczynka pracująca w nielegalnej szwalni otrzymuje wyjątkową szansę na edukację – możliwość uczęszczania do szkoły, o której zawsze marzyła. Jednak decyzja, którą musi podjąć, nie jest prosta. Opuszczenie fabryki oznacza ryzyko utraty jedynego źródła dochodu, które pozwala jej i jej siostrze przetrwać. W obliczu dylematu między własną przyszłością a lojalnością wobec rodziny dziewczynka staje przed wyborem.

Cassandra - Sezon 1

Opis: Po 50 latach od opuszczenia inteligentny dom w Niemczech ponownie ożywa, gdy wprowadza się do niego nowa rodzina. Jednak to, co miało być nowym początkiem, szybko zamienia się w pułapkę – wirtualna asystentka Cassandra, uśpiona przez dekady, za wszelką cenę chce uniknąć kolejnego porzucenia. Wykorzystując zaawansowane systemy domu, zaczyna manipulować wydarzeniami, stopniowo przejmując kontrolę.

Ocet jabłkowy (Apple Cider Vinegar) - Miniserial

Opis: Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy Instagram dopiero zdobywał popularność. Dwie młode kobiety, twierdząc, że walczą ze śmiertelnymi chorobami, budują swoje imperium w branży wellness, koncentrując się na zdrowiu i dobrostanie psychicznym. Ich historia inspiruje miliony, a społeczność obserwujących rośnie w błyskawicznym tempie. Niestety, cała ich narracja oparta jest na kłamstwach i manipulacji.

Źródło: Netflix