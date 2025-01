Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 27 stycznia - 2 lutego 2025 r. Wśród premier m.in. Mo, Zwerbowany oraz polski serial Kibic

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 27 stycznia - 2 lutego 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Zwerbowany, Mo, Śnieżna dziewczyna, Dwie półkule Lukki oraz polski serial Kibic.

Kibic - Sezon 1

Opis: Kuszony łatwym zarobkiem i poczuciem przynależności, nastolatek dołącza do grupy chuliganów, zostając uwikłany w brutalne walki z kibicami rywalizującego klubu. Ignorując ostrzeżenia matki, podąża śladami ojca i wchodzi w świat pełen przemocy. Początkowa ekscytacja szybko ustępuje chaosowi, gdy jego dziewczyna popada w kłopoty finansowe.

Grzegorz Palkowski, Marta Żmuda Trzebiatowska, Karol Pocheć, Mila Jankowska Światowa data premiery: 29 stycznia 2025 roku

29 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 29 stycznia 2025 roku

29 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Kibic

Kibic Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Polska

Polska Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Mo - Sezon 2

Opis: Mo Najjar próbuje odnaleźć się pomiędzy dwoma kulturami, trzema językami i absurdem życia jako palestyński uchodźca w drodze po amerykańskie obywatelstwo. W drugim sezonie Mo utknął za granicą i robi wszystko, by wrócić do Houston przed kluczową rozprawą azylową. Jednak jako bezpaństwowy uchodźca bez paszportu musi polegać na swoim uroku i sprycie. Nie wie, że powrót do domu to dopiero początek problemów.

Mohammed Amer, Teresa Ruiz, Omar Elba, Farah Bsieso, Tobe Nwigwe Światowa data premiery: 24 sierpnia 2022 roku

24 sierpnia 2022 roku Na Netflix od: 30 stycznia 2025 roku

30 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Mo

Mo Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,6/10 (9,6 tys. ocen)

7,6/10 (9,6 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,8/10 (421 ocen)

6,8/10 (421 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 89%

Zwerbowany (The Recruit) - Sezon 2

Opis: Owen Hendricks, młody prawnik CIA, natrafia na list z pogróżkami od byłej pracownicy agencji, Max Meladze, która grozi ujawnieniem tajemnic, jeśli nie zostaną wycofane zarzuty wobec niej. Owen wkracza w niebezpieczny świat polityki i podstępnych graczy, próbując wykonać swoje zadanie. W drugim sezonie Owen zostaje uwikłany w szpiegowską intrygę w Korei Południowej, lecz prawdziwe zagrożenie okazuje się bliżej, bo w samej agencji.

Noah Centineo, Fivel Stewart, Aarti Mann, Daniel Quincy Annoh Światowa data premiery: 16 grudnia 2022 roku

16 grudnia 2022 roku Na Netflix od: 30 stycznia 2025 roku

30 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: The Recruit

The Recruit Gatunek: Thriller, Szpiegowski, Kryminalny, Akcja

Thriller, Szpiegowski, Kryminalny, Akcja Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,4/10 (50 tys. ocen)

7,4/10 (50 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,6/10 (3,6 tys. ocen)

6,6/10 (3,6 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 68% / 84%

Śnieżna dziewczyna (The Snow Girl) - Sezon 2

Opis: „Chcesz się pobawić?” – to pytanie zapisane na kopercie ze zdjęciem zakneblowanej młodej kobiety rozpoczyna makabryczną grę, w której dziennikarka Miren Rojo ryzykuje życie i zdrowie psychiczne. W drugim sezonie „Śnieżnej dziewczyny” Miren bada sprawę elitarnej szkoły skrywającej mroczne sekrety dotyczące zaginięcia i morderstwa dwóch nastolatek. W śledztwie wspiera ją Jaime, dziennikarz uciekający przed przeszłością i próbujący odbudować swoją reputację. Tajemnice i kłamstwa tworzą pełen napięcia thriller.

Milena Smit, Jose Coronado, Aixa Villagrán, Marco Cáceres, Loreto Mauleón Światowa data premiery: 30 grudnia 2022 roku

30 grudnia 2022 roku Na Netflix od: 31 stycznia 2025 roku

31 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: La chica de nieve

La chica de nieve Gatunek: Dramat, Thriller, Kryminalny

Dramat, Thriller, Kryminalny Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Ocena na portalu IMDb: 6,8/10 (8,9 tys. ocen)

6,8/10 (8,9 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,7/10 (7,4 tys. ocen)

6,7/10 (7,4 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 73%

Dwie półkule Lukki (Lucca's World)

Opis: Serial oparty na książce „Los dos hemisferios de Lucca” autorstwa Bárbary Anderson opowiada poruszającą historię matki, która postanawia zrobić wszystko, by pomóc swojemu synowi cierpiącemu na porażenie mózgowe. Bárbara wraz z rodziną udaje się do Indii, gdzie chłopiec ma przejść terapię eksperymentalną, która może odmienić jego życie.

Bárbara Mori, Juan Pablo Medina, Danish Husain, Julián Tello, Alejandra Corman Światowa data premiery: 31 stycznia 2025 roku

31 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 31 stycznia 2025 roku

31 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Los dos hemisferios de Lucca

Los dos hemisferios de Lucca Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Meksyk

Meksyk Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

