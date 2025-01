Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 20 - 26 stycznia 2025 r. Wśród premier m.in. Nocny agent, Supersamce oraz Córki pani Li

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 20 - 26 stycznia 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Oddział urazowy: Bohaterowie w akcji, Supersamce, Zamek z piasku, Córki pani Li oraz drugi sezon Nocnego agenta.

Nocny agent (The Night Agent) - Sezon 2

Opis: „Nocny agent” to thriller akcji oparty na powieści Matthewa Quirka, pełen intryg i zaskakujących zwrotów akcji. Głównym bohaterem jest agent FBI, który pełni dyżur przy zapomnianej linii alarmowej w piwnicy Białego Domu. Pewnej nocy dzwoni telefon, wciągając go w śmiertelnie niebezpieczny spisek sięgający najwyższych szczebli władzy. Serial zachwyca świetnie zarysowanymi postaciami i trzymającą w napięciu fabułą.

„Nocny agent” to thriller akcji oparty na powieści Matthewa Quirka, pełen intryg i zaskakujących zwrotów akcji. Głównym bohaterem jest agent FBI, który pełni dyżur przy zapomnianej linii alarmowej w piwnicy Białego Domu. Pewnej nocy dzwoni telefon, wciągając go w śmiertelnie niebezpieczny spisek sięgający najwyższych szczebli władzy. Serial zachwyca świetnie zarysowanymi postaciami i trzymającą w napięciu fabułą. Występują: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins

Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins Światowa data premiery: 23 marca 2023 roku

23 marca 2023 roku Na Netflix od: 23 stycznia 2025 roku

23 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: The Night Agent

The Night Agent Gatunek: Dramat, Thriller, Akcja

Dramat, Thriller, Akcja Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,5 (123 tys. ocen)

7,5 (123 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,9 (12 tys. ocen)

6,9 (12 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 74% / 78%

Oddział urazowy: Bohaterowie w akcji (The Trauma Code: Heroes on Call) - Sezon 1

Opis: Genialny chirurg i były medyk bojowy, Baek Kang-hyuk, wkracza do tytułowego oddziału urazowego, wnosząc nową energię i doświadczenie w ratowaniu życia. W ekscytującym serialu medycznym śledzimy jego wysiłki, by stworzyć wzorcowy zespół specjalistów od traumatycznych urazów. Bezkompromisowy lekarz zbiera grupę nieszablonowych ekspertów, gotowych na wszystko, by ocalić ludzkie życie.

Genialny chirurg i były medyk bojowy, Baek Kang-hyuk, wkracza do tytułowego oddziału urazowego, wnosząc nową energię i doświadczenie w ratowaniu życia. W ekscytującym serialu medycznym śledzimy jego wysiłki, by stworzyć wzorcowy zespół specjalistów od traumatycznych urazów. Bezkompromisowy lekarz zbiera grupę nieszablonowych ekspertów, gotowych na wszystko, by ocalić ludzkie życie. Występują: Ju Ji-hoon, Choo Young-woo, Yoon Kyung-ho, Shin Ha-young, Jeong Jae-kwang

Ju Ji-hoon, Choo Young-woo, Yoon Kyung-ho, Shin Ha-young, Jeong Jae-kwang Światowa data premiery: 24 stycznia 2025 roku

24 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 24 stycznia 2025 roku

24 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Jung-jeung-eui-sang-sen-teo

Jung-jeung-eui-sang-sen-teo Gatunek: Dramat, Medyczny

Dramat, Medyczny Kraj produkcji: Korea Południowa

Korea Południowa Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Supersamce (Shafted) - Sezon 1

Opis: Historia wieloletnich przyjaciół – Cédric’a, Tom’a, Jérémie’ego i Tonio – którzy próbują odnaleźć swoje miejsce w zmieniającym się świecie. Ich życie uczuciowe i zawodowe komplikuje się pod wpływem kobiet, które zmuszają ich do przewartościowania swoich priorytetów w społeczeństwie kwestionującym patriarchat i odejmującym męskie przywileje.

Historia wieloletnich przyjaciół – Cédric’a, Tom’a, Jérémie’ego i Tonio – którzy próbują odnaleźć swoje miejsce w zmieniającym się świecie. Ich życie uczuciowe i zawodowe komplikuje się pod wpływem kobiet, które zmuszają ich do przewartościowania swoich priorytetów w społeczeństwie kwestionującym patriarchat i odejmującym męskie przywileje. Występują: Manu Payet, Antoine Gouy, Vincent Heneine, Guillaume Labbé

Manu Payet, Antoine Gouy, Vincent Heneine, Guillaume Labbé Światowa data premiery: 3 stycznia 2025 roku

3 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 24 stycznia 2025 roku

24 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Super Mâles

Super Mâles Gatunek: Komedia, Romans

Komedia, Romans Kraj produkcji: Francja

Francja Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Zamek z piasku (The Sand Castle)

Opis: Czteroosobowa rodzina stara się przetrwać na pozornie idyllicznej, lecz skrywającej mroczne sekrety wyspie. Ich przeszłość stopniowo wychodzi na jaw, wywołując lawinę nieprzewidywalnych i bolesnych wydarzeń.

Czteroosobowa rodzina stara się przetrwać na pozornie idyllicznej, lecz skrywającej mroczne sekrety wyspie. Ich przeszłość stopniowo wychodzi na jaw, wywołując lawinę nieprzewidywalnych i bolesnych wydarzeń. Występują: Nadine Labaki, Ziad Bakri, Riman Al Rafeea, Zain Al Rafeea

Nadine Labaki, Ziad Bakri, Riman Al Rafeea, Zain Al Rafeea Światowa data premiery: 8 grudnia 2024 roku

8 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 24 stycznia 2025 roku

24 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: The Sand Castle

The Sand Castle Gatunek: Dramat, Fantasy, Thriller

Dramat, Fantasy, Thriller Kraj produkcji: Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA

Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA Ocena na portalu IMDb: 8,0/10 (26 ocen)

8,0/10 (26 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak)

jeszcze brak) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Córki pani Li (Perfect Match) - Sezon 1

Opis: Po przeprowadzce do Bianjing, pani Li, wraz z pięcioma pięknymi córkami, podejmuje wyzwanie prowadzenia herbaciarni, jednocześnie szukając dla nich idealnych mężów. W czasach panowania cesarza Renzonga z dynastii Song, rodzina musi zmierzyć się z nowymi trudnościami i intrygami, ale dzięki sprytowi i determinacji dziewczęta stawiają czoła każdemu wyzwaniu. Serial jest pełen humoru, emocji i opowieści o rodzinnych więzach.

Po przeprowadzce do Bianjing, pani Li, wraz z pięcioma pięknymi córkami, podejmuje wyzwanie prowadzenia herbaciarni, jednocześnie szukając dla nich idealnych mężów. W czasach panowania cesarza Renzonga z dynastii Song, rodzina musi zmierzyć się z nowymi trudnościami i intrygami, ale dzięki sprytowi i determinacji dziewczęta stawiają czoła każdemu wyzwaniu. Serial jest pełen humoru, emocji i opowieści o rodzinnych więzach. Występują: Yuxiao Lu, Xiening Liu, Xuanyi Wu, Ying Ke, Xingyue Wang

Yuxiao Lu, Xiening Liu, Xuanyi Wu, Ying Ke, Xingyue Wang Światowa data premiery: 25 stycznia 2025 roku

25 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 25 stycznia 2025 roku

25 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Wu fu lin men

Wu fu lin men Gatunek: Dramat, Komedia, Romans

Dramat, Komedia, Romans Kraj produkcji: Chiny

Chiny Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix