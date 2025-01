Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 13 - 19 stycznia 2025 r. Wśród premier m.in. Castlevania: Nocturne oraz XO, Kitty

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 13 - 19 stycznia 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Gliniarze to dranie: serial, Xo, Kitty, Anonimowi zakochani, Znowu w akcji oraz Castlevania: Nocturne.

Gliniarze to dranie: serial (Public Disorder) - Sezon 1

Opis: Tragiczne skutki interwencji na demonstracji prowadzą do narastającego napięcia w oddziale prewencji, gdzie granica między służbą a życiem prywatnym coraz bardziej się zaciera. Policjanci muszą zmierzyć się z wewnętrznymi konfliktami i presją, która towarzyszy ich codziennym obowiązkom na ulicach.

Castlevania: Nocturne - Sezon 2

Opis: To drugi sezon serialu osadzonego w uwielbianym przez wielu uniwersum "Castlevania". Francję ogarnia rewolucja, a młody Richter Belmont, dziedzic rodu łowców wampirów, walczy o utrzymanie rodzinnej tradycji. Jego celem jest powstrzymanie bezwzględnej władczyni wampirów, która pragnie przejąć władzę nad światem.

Xo, Kitty - Sezon 2

Opis: Nastoletnia swatka Kitty, kierując się głosem serca, przenosi się do elitarnego liceum w Seulu. Tam, w atmosferze wspomnień po matce, uczy się, że życie, miłość i rodzina bywają bardziej skomplikowane, niż się spodziewała. Historia miłosna zaczyna się na nowo, gdy Kitty spotyka swojego dalekiego chłopaka w szkole, w której uczęszczała jej zmarła matka.

Anonimowi zakochani (Lovers Anonymous) - Sezon 1

Opis: Kierownik "Szpitala Miłości", Cem, który w dzieciństwie utracił wiarę w miłość, prowadzi swoją placówkę z przekonaniem, że uczucie to tylko iluzja. Jednak jego świat wywraca się do góry nogami, gdy pojawia się Hazal, która wierzy, że miłość jest najważniejsza. Jej obecność staje się dla Cema wyzwaniem, zmuszając go do konfrontacji z własnymi przekonaniami.

Znowu w akcji (Back in Action)

Opis: Piętnaście lat po porzuceniu pracy w CIA i założeniu rodziny, para byłych agentów, Emily i Matt, wraca do świata szpiegów, gdy ich tożsamość zostaje ujawniona. Odkrywają, że ich spokojne życie zamienia się w niebezpieczne misje, które zmuszą ich do konfrontacji z przeszłością. Główną rolę gra Cameron Diaz, znana m.in. z serii filmów "Aniołki Charliego".

Źródło: Netflix