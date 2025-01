Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 6 - 12 stycznia 2025 r. Wśród premier m.in. Wzgórze psów, Samce alfa i Świt Ameryki

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 6 - 12 stycznia 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Asura, Świt Ameryki, Wyrok śmierci, doceniona komedia Samce alfa i polski serial Wzgórze psów.

Wzgórze psów - Sezon 1

Opis: Serial na podstawie powieści Jakuba Żulczyka przedstawia historię odnoszącego sukcesy pisarza, który wraca do rodzinnego Zyborka. W samym środku tych wydarzeń Mikołaj musi zmierzyć się z traumą i zrozumieć swój udział w tragedii sprzed lat, zanim tajemniczy szantażysta ujawni jego sekrety. Razem z Justyną podejmują próbę rozwikłania mrocznych zagadek, które zmieniły ich życie.

Robert Więckiewicz, Mateusz Kościukiewicz, Jaśmina Polak Światowa data premiery: 8 stycznia 2025 roku

8 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 8 stycznia 2025 roku

8 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Wzgórze psów

Wzgórze psów Gatunek: Thriller

Thriller Kraj produkcji: Polska

Polska Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Asura (Like Asura) - Sezon 1

Opis: Tokio, 1979 rok. Cztery zupełnie różne siostry muszą zmierzyć się z trudną prawdą o romansie ich starzejącego się ojca. Tajemnica ta staje się katalizatorem, który zrzuca maski i uwalnia skrywane emocje. W atmosferze pełnej napięć, przypominających chaos asurów z mitologii, kobiety ścierają się w swoich podejściach do miłości, odnajdując jednak chwile porozumienia, które prowadzą do wzajemnego zrozumienia i przemiany.

Shinobu Ôtake, Hitomi Kuroki, Eri Fukatsu, Kyôko Fukada, Tatsuya Nakadai Światowa data premiery: 9 stycznia 2025 roku

9 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 9 stycznia 2025 roku

9 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Ashura no Gotoku

Ashura no Gotoku Gatunek: Dramat, Komedia

Dramat, Komedia Kraj produkcji: Japonia

Japonia Ocena na portalu IMDb: 7,0/10 (300 ocen)

7,0/10 (300 ocen) Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Świt Ameryki (American Primeval) - Miniserial

Opis: Matka i syn, uciekając przed bolesną przeszłością, odnajdują wspólnotę z ludźmi, którzy również zostali rzuceni na bezlitosny Dziki Zachód. W świecie, gdzie wolność miesza się z krwawymi konfliktami, ich los splata się z walką o władzę, zderzeniem religii, kultów i nieposkromionej ambicji w narodzinach nowego świata. Ciekawostką jest, że aktor Tokala Black Elk użyczył swojego głosu w angielskiej wersji językowej Cyberpunka 2077.

Taylor Kitsch, Tokala Black Elk, Alex Fine, Derek Hinkey, Nanabah Grace Światowa data premiery: 9 stycznia 2025 roku

9 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 9 stycznia 2025 roku

9 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: American Primeval

American Primeval Gatunek: Dramat, Western, Thriller, Akcja

Dramat, Western, Thriller, Akcja Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Samce alfa (Alpha Males) - Sezon 3

Opis: Ta doceniona komedia przedstawia losy czwórki przyjaciół – Pedro, Luisa, Raúla i Santiego – którzy próbują odnaleźć się w świecie niezależnych kobiet. Każdy z nich radzi sobie na swój sposób, często w zabawnie nieporadny sposób.

Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil, Raúl Tejón, Jillian Armendariz Światowa data premiery: 30 grudnia 2022 roku

30 grudnia 2022 roku Na Netflix od: 10 stycznia 2025 roku

10 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Machos alfa

Machos alfa Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Ocena na portalu IMDb: 7,6/10 (8,2 tys. ocen)

7,6/10 (8,2 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,2/10 (3,3 tys. ocen)

7,2/10 (3,3 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 90%

Wyrok śmierci (Black Warrant) - Sezon 1

Opis: Vikramaditya Motwane (indyjski reżyser) opowiada wciągającą historię więziennego strażnika, który postanowił wykorzenić systemowe problemy nękające zakład Tihar w Delhi.

Zahan Kapoor, Rahul Bhat, Paramvir Cheema, Anurag Thakur Światowa data premiery: 10 stycznia 2025 roku

10 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 10 stycznia 2025 roku

10 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Black Warrant

Black Warrant Gatunek: Dramat, Kryminalny

Dramat, Kryminalny Kraj produkcji: Indie

Indie Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

