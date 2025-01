Netflix - filmowe i serialowe nowości VOD na 30 grudnia 2024 r. - 5 stycznia 2025 r. Wśród premier m.in. Don’t Die oraz Bandidos

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 30 grudnia 2024 r. - 5 stycznia 2025 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Tęsknię za tobą, Miłosny przekręt, Don't Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie, drugi sezon Bandidos: Na tropie skarbu oraz Wallace i Gromit: Zemsta pingwina.

Tęsknię za tobą (Missing You) - Miniserial

Opis: Detektyw Kat Donovan odkrywa, że jej zaginiony narzeczony sprzed lat jest aktywny na aplikacji randkowej, co m.in. zmusza ją do ponownego otwarcia sprawy nierozwiązanego morderstwa jej ojca. Wkrótce przekonuje się, że niektóre tajemnice lepiej zostawić nieodkryte.

Detektyw Kat Donovan odkrywa, że jej zaginiony narzeczony sprzed lat jest aktywny na aplikacji randkowej, co m.in. zmusza ją do ponownego otwarcia sprawy nierozwiązanego morderstwa jej ojca. Wkrótce przekonuje się, że niektóre tajemnice lepiej zostawić nieodkryte. Występują: Rosalind Eleazar, Richard Armitage, James Nesbitt, Ashley Walters

Rosalind Eleazar, Richard Armitage, James Nesbitt, Ashley Walters Światowa data premiery: 1 stycznia 2025 roku

1 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 1 stycznia 2025 roku

1 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Missing You

Missing You Gatunek: Dramat, Kryminał, Thriller

Dramat, Kryminał, Thriller Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 67% / jeszcze brak

Don't Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie

(Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever)

Opis: W tym dokumencie bogaty przedsiębiorca Bryan Johnson ryzykuje swoim ciałem i majątek, by zatrzymać proces starzenia się i maksymalnie wydłużyć swoje życie. Obserwujemy jego nieustanną walkę z czasem, pełną eksperymentów i kontrowersyjnych metod, w dążeniu do osiągnięcia absolutnej nieśmiertelności.

W tym dokumencie bogaty przedsiębiorca Bryan Johnson ryzykuje swoim ciałem i majątek, by zatrzymać proces starzenia się i maksymalnie wydłużyć swoje życie. Obserwujemy jego nieustanną walkę z czasem, pełną eksperymentów i kontrowersyjnych metod, w dążeniu do osiągnięcia absolutnej nieśmiertelności. Występują: Bryan Johnson

Bryan Johnson Światowa data premiery: 1 stycznia 2025 roku

1 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 1 stycznia 2025 roku

1 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever

Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever Gatunek: Dokumentalny

Dokumentalny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Miłosny przekręt (The Love Scam)

Opis: Dwaj zadłużeni bracia opracowują plan, by wyłudzić pieniądze od bogatej dziedziczki, ratując w ten sposób swój dom. Jednak ich misja komplikuje się, gdy jeden z nich zakochuje się w swojej ofierze, co stawia ich całą operację na krawędzi.

Dwaj zadłużeni bracia opracowują plan, by wyłudzić pieniądze od bogatej dziedziczki, ratując w ten sposób swój dom. Jednak ich misja komplikuje się, gdy jeden z nich zakochuje się w swojej ofierze, co stawia ich całą operację na krawędzi. Występują: Laura Adriani, Roberto De Francesco, Loris De Luna, Antonio Folletto

Laura Adriani, Roberto De Francesco, Loris De Luna, Antonio Folletto Światowa data premiery: 1 stycznia 2025 roku

1 stycznia 2025 roku Na Netflix od: 1 stycznia 2025 roku

1 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Mica è Colpa Mia

Mica è Colpa Mia Gatunek: Komedia, Romans

Komedia, Romans Kraj produkcji: Włochy

Włochy Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Bandidos: Na tropie skarbu (Bandidos) - Sezon 2

Opis: Niedobrana ekipa, pełna różnych osobowości, łączy swoje siły, by znaleźć ukryty skarb w Majańskiej Riwierze. Choć ich strategia jest chaotyczna, a kłótnie nie ustają, łączą ich pomysłowość i umiejętności, które mogą okazać się kluczem do sukcesu.

Niedobrana ekipa, pełna różnych osobowości, łączy swoje siły, by znaleźć ukryty skarb w Majańskiej Riwierze. Choć ich strategia jest chaotyczna, a kłótnie nie ustają, łączą ich pomysłowość i umiejętności, które mogą okazać się kluczem do sukcesu. Występują: Alfonso Dosal, Ester Expósito, Mabel Cadena, Andrea Chaparro, Nicolás Furtado

Alfonso Dosal, Ester Expósito, Mabel Cadena, Andrea Chaparro, Nicolás Furtado Światowa data premiery: 13 marca 2024 roku

13 marca 2024 roku Na Netflix od: 3 stycznia 2025 roku

3 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Bandidos

Bandidos Gatunek: Thriller, Akcja, Przygodowy

Thriller, Akcja, Przygodowy Kraj produkcji: Meksyk, USA

Meksyk, USA Ocena na portalu IMDb: 6,5/10 (3 tys. ocen)

6,5/10 (3 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,4/10 (586 ocen)

6,4/10 (586 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 73%

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl)

Opis: Kolejny film z lubianego, klasycznie animowanego uniwersum, w którym wierny Gromit rusza na ratunek, gdy wynalazek Wallace’a ("inteligentny krasnal") wymyka się spod kontroli i wpędza go w serię tajemniczych przestępstw. Gromit martwi się, że Wallace zbytnio uzależnił się od swoich wynalazków, co okazuje się słuszne, gdy krasnal zaczyna przejawiać własną wolę.

Kolejny film z lubianego, klasycznie animowanego uniwersum, w którym wierny Gromit rusza na ratunek, gdy wynalazek Wallace’a ("inteligentny krasnal") wymyka się spod kontroli i wpędza go w serię tajemniczych przestępstw. Gromit martwi się, że Wallace zbytnio uzależnił się od swoich wynalazków, co okazuje się słuszne, gdy krasnal zaczyna przejawiać własną wolę. Występują: Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan

Ben Whitehead, Peter Kay, Lauren Patel, Reece Shearsmith, Diane Morgan Światowa data premiery: 25 grudnia 2024 roku

25 grudnia 2024 roku Na Netflix od: 3 stycznia 2025 roku

3 stycznia 2025 roku Tytuł oryginalny: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl Gatunek: Animacja, Komedia

Animacja, Komedia Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 8,0/10 (8,1 tys. ocen)

8,0/10 (8,1 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,5/10 (77 ocen)

7,5/10 (77 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / jeszcze brak

Źródło: Netflix