Cztery darmowe narzędzia AI online. Muzyka, animacje oraz dokumenty. To może Ci się przydać

Sztuczna inteligencja rozwija się w bardzo szybkim tempie. Postęp osiągnięty w ciągu kilku ostatnich lat jest tak duży i zróżnicowany, że regulacje prawne nie są w stanie za nim nadążyć. Nic więc dziwnego, że AI budzi duże kontrowersje, zresztą jak każda nowa i nie do końca zrozumiana technologia. Część osób boi się, że straci przez nią pracę lub przynajmniej część dochodów, ale jest też spora grupa osób, które po prostu cieszą się, że ciągle powstają narzędzia, które ułatwiają im życie, usprawniają codzienne zadania lub po prostu dają frajdę z tworzenia czegoś ciekawego. Nie da się ukryć, że teraz nawet osoby, które nie miały prawie żadnych umiejętności w pracy z grafiką lub muzyką, ani też wielkiego talentu w tym zakresie, mogą dosłownie w ciągu kilku minut, a nawet sekund wygenerować coś, wpisując pierwszy lepszy tekst, który przyjdzie im do głowy. AI stało się zjawiskiem popkulturowym.

Autor: Tomasz Duda

Usług działających na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji są setki, jeśli nie tysiące, nawet jeśli policzymy tylko te, które kierowane są do ogółu społeczeństwa. Część z nich jest bardzo znana, choćby Midjourney, GPT-4 czy DALL-E 3, ale wybór jest tak ogromny, że pozostałych narzędzi nie sposób nawet zapamiętać, a samodzielne przetestowanie ich wszystkich zajęłoby lata. Mimo to nawet wśród tych mniej znanych usług można znaleźć coś przydatnego lub przynajmniej intrygującego. Mam nadzieję od czasu do czasu dzielić się z Wami swoimi znaleziskami, ale odnoszę wrażenie, że kolejne narzędzia AI powstają szybciej, niż jestem je w stanie opisywać. Tym razem zamierzam zwrócić Wasza uwagę na cztery rozwiązania, ale istotne jest to, że wszystkie w podstawowej formie są darmowe i nie wymagają instalowania niczego na komputerze, bo działają w oknie przeglądarki internetowej. Jedno z nich przyda się choćby podczas robienia “researchu” w konkretnym temacie lub szybkiego tworzenia podsumowań dokumentów (w tym PDF’ów wczytywanych z urządzenia użytkownika, kolejne dwa pozwalają szybko tworzyć proste utwory muzyczne za pomocą komend tekstowych, a ostatnie umożliwi przetworzenie zdjęcia lub grafiki do postaci prostej animacji z efektem perspektywy.

Jak to mówią: za darmo to słuszna cena. To jednak nie znaczy, że bezpłatne narzędzia są nic niewarte. Wręcz przeciwnie. Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań użytkownika. Czasami trzeba na szybko wygenerować pokład muzyczny do wideo, a innym razem sprawnie i rzetelnie zbadać jakiś temat (np. do szkoły lub pracy). Poniższe propozycje mogą w tym pomóc.

SciSpace - naukowe odpowiedzi, streszczenia dokumentów, AI do szkoły i pracy

SciSpace to dość kompleksowa i w niektórych sytuacjach bardzo użyteczna usługa, oparta na algorytmach AI, która w podstawowej formie jest bezpłatna. Załóżmy, że na potrzeby szkolne lub w swojej pracy potrzebujesz wykonać dogłębne rozpoznanie tematu (tzw. research). Aby to zrobić, czasami konieczne jest przebrnięcie przez sterty różnych dokumentów, opracowań, stron internetowych i innych publikacji, jednocześnie pamiętając o zapisaniu i późniejszym podaniu źródeł tych informacji. Nie da się ukryć, że takie badanie tematu jest bardzo czasochłonne i dość nudne, a na końcu i tak może się okazać, że publikacja, którą właśnie przeczytałeś, była niezbyt przydatna. I tutaj właśnie na scenę wchodzi narzędzie SciSpace, które może ten proces bardzo ułatwić i przyspieszyć.

Pierwszy sposób na pozyskanie informacji: otwierasz stronę główną usługi i po prostu zadajesz pytanie w polu wyszukiwarki. Nie ma przeciwwskazań, aby napisać je po polsku. Owszem, usługa działa standardowo po angielsku, ale ciekawe jest to, że jeśli zapytasz po polsku, to nie tylko zostanie to zrozumiane, ale też odpowiedź otrzymasz po polsku. Dzieje się tak nawet jeśli oryginalna publikacja była w innym języku. Jeszcze bardziej interesujący może być fakt, że odpowiedź, jaką podaje Ci sztuczna inteligencja, nie jest kompilacją losowych zdań, lecz zostaje udzielona “swoimi słowami”, w sposób logiczny, lekkostrawny i relatywnie krótki. W dodatku przy konkretnych fragmentach odpowiedzi podane są numery przypisów, które natychmiast pokazują, na czym się one opierają (wraz z linkiem do oryginalnego dokumentu).

A co jeśli nie chcesz korzystać z informacji online, lecz masz już wszystkie dokumenty, które są Ci potrzebne, np. w postaci plików PDF? Nie ma problemu! Po prostu wczytujesz plik z pamięci komputera, jest on automatycznie przetwarzany na tekst i analizowany przez AI, a Ty możesz po prostu zadać konkretne pytania odnośnie tego konkretnego dokumentu. Po prawej stronie pojawiają się nawet wstępne sugestie po angielsku, ale ponownie możesz wpisać polecenie po polsku i nie stanowi to kłopotu. Napisz choćby “podsumuj artykuł” i po krótkiej chwili, również po prawej stronie, pojawi się coś w rodzaju streszczenia głównych informacji w nim zawartych. Na tym jednak nie koniec. Jeśli robisz bardziej naukowy research i potrzebujesz uzyskać odpowiedź na bardzo specyficzne, szczegółowe pytanie, to po prostu je wpisz. AI powinno je “zrozumieć” i udzielić Ci zawężonej odpowiedzi, na podstawie wczytanego dokumentu.

Zresztą algorytmy często sugerują pytania, które mógłbyś chcieć zadać. Ja np. wrzuciłem jedną z moich recenzji zapisanych w PDF, opisującą przenośny głośnik, a na końcu podsumowania pojawiły się automatycznie pytania w stylu: jaka jest żywotność baterii lub czy może się połączyć z wieloma głośnikami? Wystarczy je kliknąć, by zobaczyć szybką, skondensowaną odpowiedź. Bardzo przydatna funkcja, radykalnie przyspieszająca czas na przeanalizowanie np. dużej pracy naukowej. AI niejako czyta tekst za Ciebie i podaje Ci na tacy nie tylko odpowiedzi, ale również potencjalne pytania. Dzięki temu można skrócić czas “researchu” z wielu godzin, a nawet dni, do dosłownie minut. Jeśli chcesz uzyskać podsumowanie krótszego, zaznaczonego fragmentu, to po prostu klikasz prawym przyciskiem myszy na zaznaczeniu i wybierasz opcję Summarize. Możesz również zaznaczyć coś, czego nie rozumiesz i kliknąć Explain, a sztuczna inteligencja Ci to wyjaśni. To jednak wciąż nie wszystko. Nauczycielom, wykładowcom lub pracodawcom może przydać się opcja analizy dokumentu w celu wykrycia, czy jakaś jego część została napisana przez AI (np. GPT-4, Jasper). Po prostu wklejasz tekst (do 1500 słów, przynajmniej w wersji darmowej), klikasz przycisk Analyse i za moment dostajesz informację o fragmentach, które mogły być napisane przez AI (trzy różne stopnie). Ujmując rzecz krótko: szczerze polecam usługę SciSpace.