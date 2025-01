MSI Titan 18 HX to naszpikowany technologiami NVIDIA RTX notebook dla wymagających graczy

MSI Titan 18 HX to kompletnie nowa konstrukcja notebooka do gier od tajwańskiego producenta. Przeprojektowano nie tylko samą obudowę, ale również system chłodzenia, by lepiej poradził sobie z najmocniejszymi obecnie podzespołami w postaci układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU jak również procesora Intel Core i9-14900HX. Do tego dochodzi również nowy ekran, który prezentuje się wręcz wybornie na tyle zdecydowanej większości matryc w notebookach. W przypadku wydajności również możemy na sporo liczyć w prezentowanym urządzeniu MSI Titan 18 HX. Najmocniejszy układ graficzny z generacji Ada Lovelace jest tutaj dodatkowo wspomagany przez technologie NVIDIA RTX, a te z kolei mocno korzystają z uczenia maszynowego oraz dedykowanym im rdzeniom Tensor 4. generacji.

MSI Titan 18 HX to notebook skierowany dla najbardziej wymagających graczy. Topowa specyfikacja, dostęp do technologii NVIDIA RTX czy znakomitej jakości ekran 4K+ z Mini LED czynią z niego konkretny kawałek sprzętu.

MSI postanowiło gruntownie odświeżyć wygląd flagowej serii Titan i w wyniku tego nowy Titan 18 HX praktycznie w ogóle nie przypomina swoich poprzedników. Przede wszystkim stał się schludniejszy, bardziej minimalistyczny ale i jednocześnie dużo ładniejszy niż wcześniej. Do tego dochodzi również zmieniony wygląd systemu chłodzenia oraz samych wylotów - te ostatnie posiadają niebieskie akcenty wizualne, które świetnie komponują się z czarno-srebrną obudową notebooka. Sam system chłodzenia posiada teraz dwa wentylatory połączone z dużych rozmiarów komorą parową, która dba o sprawne działanie zarówno układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU jak również procesora Intel Core i9-14900HX. Dość powiedzieć, że podczas obciążenia grami, układ Ada Lovelace rozgrzewa się do maksymalnie 63 stopni.

MSI Titan 18 HX posiada na pokładzie także kompletnie nowy ekran i przynajmniej na razie, zastosowanej tutaj matrycy nie znajdziemy w urządzeniach innych producentów. Tajwańska firma stawia tym razem na 18-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10 oraz rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli. Ekran IPS wspomagany jest tutaj przez zaawansowane, strefowe podświetlenie z pomocą diod Mini LED. Do tego dochodzi blisko 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 czy 240 Hz częstotliwość odświeżania. Średnia luminancja w trybie SDR sięga 700 nitów, natomiast w HDR potrafi przebić próg 1000 nitów. W dodatku sama jakość HDR w grach prezentuje doskonały poziom, na co wpływ ma przede wszystkim bardzo wysoki kontrast oraz świetna jakość czerni. To wszystko sprawia, że na obraz w MSI Titan 18 HX patrzy się z nieskrywaną przyjemnością.

MSI Titan 18 HX oprócz topowego układu graficznego czy procesora, posiada również sporo zalet w kontekście pamięci RAM czy nośników SSD. Dzięki wykorzystaniu układów Intel Core 14. generacji, nowy MSI Titan 18 HX obsługuje maksymalnie do 192 GB pamięci RAM DDR5, umieszczonych łącznie w czterech slotach SO-DIMM (4x 48 GB). Dla wymagających użytkowników, potrzebujących super szybkich nośników SSD, producent przygotował trzy sloty M.2, w tym jedno zgodne ze standardem PCIe 5.0 x4, natomiast pozostałe dwa obsługują nośniki SSD PCIe 4.0 x4. Daje to możliwość stworzenia ekstremalnie szybkiej platformy nie tylko do grania, ale również do kreatywnej pracy (przygotowywanie filmów czy edycja zdjęć).

MSI w swoim flagowym notebooku ponownie korzysta z klawiatury z mechanicznymi przełącznikami, choć tym razem nieco zmodyfikowano blok numeryczny, co także wpływa na rozmieszczanie poszczególnych klawiszy. Mechaniczna klawiatura odznacza się znacznie głębszym i bardziej wyczuwalnym skokiem klawiszy i sprawdza się doskonale przede wszystkim w grach. Dodatkowo dochodzi tutaj rozbudowany system podświetlenia, zgodny z systemem MSI Mystic Light. Podświetlenie każdego z klawiszy możemy osobno zaprogramować, dzięki czemu możemy uzyskać wybitnie spersonalizowany efekt. Do tego dochodzi również unikalny touchpad, którego powierzchnia została niemal kompletnie scalona z resztą obudowy (na obszarze pod klawiaturą rzecz jasna) i który posiada również zaawansowane, 5-strefowe podświetlenie, które możemy dostosować w aplikacji dołączonej do notebooka.

Wydajność w MSI Titan 18 HX możemy dostosować za pomocą aplikacji MSI Center, gdzie płynnie przełączamy się pomiędzy kilkoma trybami pracy: Ekstremalnej wydajności, trybu zbalansowanego czy też trybu ukierunkowanego na dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym. W aplikacji możemy także zdecydować czy chcemy, aby układ graficzny bezpośrednio łączył się z ekranem (fizyczny przycisk MUX oferujący maksymalną wydajność dGPU) czy też chcemy, aby przełączanie odbywało się automatycznie pomiędzy zintegrowanym układem a osobnym GeForce RTX 4090 (niższy pobór mocy przy mało wymagających czynnościach kosztem nieco niższej wydajności w grach). Jako że do dyspozycji mamy najmocniejszy obecnie układ od NVIDII, nie brakuje tutaj wsparcia dla wszystkich technologii NVIDIA RTX, w tym DLSS w potrójnej formule: Super Resolution, Frame Generation oraz Ray Reconstruction. O Ray Tracingu czy Path Tracingu nie wspominając.

Materiał powstał we współpracy z firmami NVIDIA oraz MSI