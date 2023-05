MSI MAG Infinite S3 - gotowy komputer stacjonarny do gier z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070

Tajwańskie przedsiębiorstwo Micro-Star International zaprezentowało właśnie nową serię gamingowych komputerów stacjonarnych MAG Infinite S3. Model będący bohaterem dzisiejszego newsa wyposażony jest w procesor Intel Core 13. generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 40 oraz całkiem dobrze zaprojektowany system chłodzenia. Dla wszystkich tych, którzy preferują zestawy gotowe do pracy od razu po zakupie, może być to naprawdę ciekawa propozycja.

MSI wprowadziło do sprzedaży serię komputerów dla graczy MAG Infinite S3 wyposażonych w procesory Intel Core 13. generacji. Możemy liczyć na wydajne podzespoły, konfigurowalne podświetlenie RGB i całkiem ładny design.

Sama obudowa od razu wskazuje, z jakim sprzętem mamy do czynienia. Stylistycznie konstrukcja wygląda dość "agresywnie", a dodatkowo podświetlana jest diodami LED RGB (system Mystic Light). Producent skupił się w dużym stopniu na aspekcie chłodzenia komputera, więc ujrzymy tu sporo otworów wentylacyjnych, a wewnątrz obudowy jest dużo miejsca do swobodnego przepływu powietrza. Panel boczny jest dodatkowo oszklony. Całość prezentuje się całkiem przyjemnie dla oka. Na górze obudowy znajdziemy dwa porty USB (w tym jeden typu C), złącze mikrofonowe, Jack 3,5 mm, a także diodę sygnalizującą pracę sprzętu. Tylny panel z kolei zawiera w sobie trzy wyjścia wideo (HDMI, D-Sub oraz DisplayPort), kilka złącz USB, PS/2, "panel" audio, a także gigabitowy port Ethernet.

Sercem komputera jest procesor Intel Core i7-13700F wyposażony w 16-rdzeni oraz 24-wątki z podziałem na 8-rdzeni Performance, a także 8-rdzeni Efficient. Te pierwsze mogą pracować z maksymalnym taktowaniem 5,2 GHz, z kolei te drugie do 4,1 GHz. Za wyświetlanie obrazu odpowiadać będzie karta graficzna z rodziny Ada Lovelace - NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB). Na pokładzie znajdziemy także 16 GB pamięci RAM DDR5 o efektywnym taktowaniu 4800 MHz oraz dysk SSD o pojemności 1 TB (PCIe Gen3 x4 NVMe) umieszczony w złączu M.2. Spotkamy się tu także z łącznością bezprzewodową Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.2. W środku znalazło się miejsce na dwa dyski 2,5" i jedną zatokę przeznaczoną na 3,5" nośniki. Obecna cena plasuje się na poziomie 10999 zł. MAG Infinite S3 (13NUE-826PL) znajdziemy w popularnych sklepach z elektroniką (również online).

