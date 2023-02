Corsair Vengeance - gamingowe komputery z kartami NVIDIA GeForce RTX 4090. Ceny mogą przyprawić o zawrót głowy

Firma Corsair zaprezentowała dwa high-endowe komputery z rodziny Vengeance, przeznaczone dla graczy, którzy cenią sobie wydajność. Modele a8100 i i8100 to pozbawione kompromisów, bardzo wysoko wycenione zestawy, które z pewnością zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających entuzjastów komputerowej rozrywki. Póki co komputery są dostępne jedynie na rynku amerykańskim i nie wiadomo, czy doczekają się premiery w innych regionach świata.

Zestawy posiadają specyfikację z najwyższej półki. Obie jednostki wyposażone są w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, która jest aktualnie topowym GPU amerykańskiej firmy. Komputer Vengeance a8100 posiada 16-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 9 7950X. Dla miłośników platform Intela przygotowano drugi zestaw – i8100, w skład którego wchodzi procesor Intel Core i9 13900KS, charakteryzujący się 8 rdzeniami Performance i 16 rdzeniami Efficient. Oba procesory są urządzeniami najwyższej klasy. Płyta główna pierwszego z komputerów oparta jest na chipsecie X670. Drugi działa w oparciu o model Z790 DDR5. Obie jednostki wyposażono w aż 64 GB (2x32 GB) pamięci DDR5 Dominator Platinum RGB, która charakteryzuje się szybkością transferu na poziomie 5600 MT/s.

Nie doprecyzowano, jakie dokładnie napędy SSD zostały zainstalowane w komputerach. Wiemy jednak, że są to dwa nośniki M.2 NVMe o pojemności 2 TB. Całość jest zasilana przez w pełni modularną jednostkę Corsair o mocy 1000 W z certyfikatem 80+ Gold. Warto też odnotować, że zrezygnowano z tradycyjnego chłodzenia procesora na rzecz systemu wodnego Corsair iCUE H150i Elite Capellix. Podzespoły zamknięto w kosztownej obudowie Corsair iCUE 5000T RGB, wykonaną z metalu i szkła hartowanego. Estetyka nowych komputerów jest kwestią czysto subiektywną. Można przypuszczać, że zaproponowany design znajdzie swoich zwolenników.

Cena obu zestawów może przyprawić o zawrót głowy. Została ona ustalona na poziomie 4599,99 dolarów. W przeliczeniu jest to ponad 19700 złotych, ale w przypadku premiery PC-tów na polskim rynku trzeba będzie do niej doliczyć jeszcze przynajmniej wartość podatku VAT. Choć wydajność nowych komputerów od firmy Corsair jest bezkompromisowa, to zaporowa cena sprawi, że liczba nabywców będzie zapewne dosyć ograniczona. Na chwilę obecną, zarówno model Vengeance a8100, jak i wariant i8100, można kupić jedynie w Stanach Zjednoczonych, które to są największym rynkiem zbytu dla tak kosztownych zestawów komputerowych.

