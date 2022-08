Corsair K70 RGB PRO Mini Wireless - Test miniaturowej i bezprzewodowej klawiatury mechanicznej

Firma Corsair wprowadziła do sprzedaży kolejną klawiaturę mechaniczną K70 RGB, uzupełniając tym samym portfolio trzecim modelem należącym do rodziny odświeżonej w 2021 roku. Wcześniej zaprezentowano pełnowymiarową wersję Corsair K70 RGB PRO oraz turniejową Corsair K70 RGB TKL pozbawioną bloku numerycznego i podkładki, których recenzje znajdziecie w naszej bazie. Natomiast dzisiaj przyjrzę się Corsair K70 RGB PRO Mini Wireless, będącej miniaturową klawiaturą mechaniczną bazującą na przełącznikach Cherry MX. Dodatkowym wabikiem jest oczywiście możliwość pracy przewodowej albo bezprzewodowej, jednak to jeszcze nie wszystkie ciekawostki jakie oferuje urządzenie.

Autor: Sebastian Oktaba

Wbrew pozorom i powszechnym opiniom, klawiatura komputerowa jest urządzeniem stosunkowo skomplikowanym oraz występującym w zaskakująco wielu formatach. Znajdziemy modele pełnowymiarowe, pozbawione bloku numerycznego i miniaturowe, oferujące połączenie kablowe lub bezprzewodowe. Jednak to dopiero początek wyliczanki. Możemy bowiem wybierać między konstrukcjami z przełącznikami mechanicznymi, optycznymi, kombinacją powyższych lub membranowymi. Niektóre lepiej sprawdzają się podczas pisania, inne natomiast mają gamingowy charakter. Samych przełączników mechanicznym istnieją dziesiątki mających różne charakterystyki. Dochodzą jeszcze kwestie ogólnej funkcjonalności wynikającej z dodatkowych klawiszy, podświetlania, elementów wymiennych oraz oprogramowania. Podstawowym kryterium przy wyborze klawiatury powinien być jednak rodzaj przełączników i gabaryty urządzenia, mające największy wpływ na ogólne walory użytkowe.

Corsair K70 RGB PRO Mini Wireless jest miniaturową klawiaturą (60%) z przełącznikami Cherry MX, która może pracować w trybie bezprzewodowym.

Corsair K70 RGB PRO Mini Wireless to klawiatura w założeniach kierowana do wąskiego grona odbiorców, potrzebujących sprzętu maksymalnie mobilnego, bezprzewodowego i zarazem niewielkiego. Jednocześnie użytkownik musi bezgranicznie kochać gamingowe przełączniki mechaniczne (RED / Speed Silver) o standardowym wysokim profilu. Jeśli szukacie właśnie takiego połączenia, to Corsair K70 RGB PRO Mini Wireless będzie prawdopodobnie spełnieniem Waszych najskrytszych marzeń. Osobiście jestem wielkim fanem mechaników, ale niespecjalnie rozumiem sens tworzenia miniaturek o równie wyśrubowanych parametrach. Corsair K70 RGB PRO Mini Wireless jest bowiem klawiaturą w rozmiarze 60%, jedną z nielicznych bezprzewodowych dostępnych na sklepowych półkach, gdyż większość podobnych modeli to konstrukcje 61-65%. Faktyczna różnica może niewielka, aczkolwiek jeśli chcemy się sztywno trzymać procentowych podziałów, to znajdziemy zaledwie kilka urządzeń tego rodzaju.

K70 RGB PRO K70 RGB TKL K70 RGB PRO MINI Wymiary bez podkładki 444 x 166 x 40 mm 360 x 164 x 40 mm 293 x 109 x 40 mm Waga bez podkładki 1150 gramów 930 gramów 640 gramów Przełączniki Cherry MX Cherry MX / Corsair OPX Cherry MX Przyciski makro - - - Podświetlenie RGB RGB RGB N-Key Rollover Tak Tak Tak Przyciski multimedialne Tak Tak Tak Podkładka Tak - - Cecha szczególna - TKL Bezprzewodowa Interfejs USB USB USB Odświeżanie 8000 Hz 8000 Hz 8000 Hz Data wydania Styczeń 2022 Kwiecień 2021 Lipiec 2022

Corsair K70 RGB PRO Mini Wireless to jednak nie pierwsza miniaturowa klawiatura w ofercie producenta, chociaż pierwsza bezprzewodowa, ponieważ ciągle dostępna jest jeszcze Corsair Gaming K65 RGB Mini 60%. Obydwa modele na pierwszy rzut okiem wyglądają niemal identycznie, trudno zresztą wymyślić tutaj cokolwiek oryginalnego, niemniej w recenzowanym dokonano też szeregu niewidocznych zmian. Corsair zastosował tutaj technologię AXON, zapewniającą ośmiokrotne szybsze odświeżanie oraz wielowarstwowe efekty podświetlenia RGB. Nowością jest również wysoka częstotliwość raportowania w paśmie bezprzewodowym SlipStream sięgająca 2000 Hz, dzięki czemu opóźnienia wynoszą poniżej 1 ms, natomiast za wzmocnienie oraz stabilność sygnału odpowiada funkcja Intelligent Frequency Shift (IFS). Ewentualnie można skorzystać ze standardowego Bluetooth 4.2 (obsługa do trzech urządzeń).