Motorola moto g85 5G - nowy smartfon z zakrzywionym ekranem pOLED i 12 GB RAM. Potencjał został zabity przez słaby procesor

Do grona smartfonów ze średniej półki wkrótce zawita nowy model od firmy Motorola. Tytułowy moto g85 5G może się pochwalić atrakcyjnym wyglądem, na który składa się zakrzywiony ekran i obudowa pokryta wegańską skórą. Do tego możemy liczyć na przyzwoitą pojemność pamięci RAM oraz flash. Niestety reszta parametrów nie jest już tak imponująca, gdyż na pokładzie znalazł się niezbyt wydajny procesor, a także starsze moduły łączności bezprzewodowej.

Motorola moto g85 5G za chwilę pojawi się na półkach sklepowych. Smartfon skierowany jest do mniej wymagających osób, które potrafią przymknąć oko na występujące wady — a tych w omawianym modelu trochę się znalazło.

Nowy smartfon Motoroli przypomina nieco czasy flagowej serii Samsung Galaxy S8, w której to wszystkie modele miały zakrzywiony ekran. Mimo swojej niezbyt wysokiej ceny moto g85 5G oferuje naprawdę wąskie ramki, a przy tym całościowo prezentuje się po prostu całkiem dobrze. Szkoda tylko, że o wnętrzu smartfona nie można powiedzieć tego samego. Na pokładzie mamy co prawda 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej, natomiast zostały one połączone z mało wydajnym procesorem od Qualcomma, czyli Snapdragonem 6s Gen 3, który jest tylko Snapdragonem 4 Gen 1 w przebraniu. Niewątpliwym plusem jest z kolei ekran, gdyż mamy do czynienia z 6,67-calowym panelem pOLED o rozdzielczości Full HD+ i 120-hercowym odświeżaniu. Jasność szczytowa wynosi 1600 nitów, więc jest bardzo dobrze.

motorola moto g85 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm TSMC)

2 x 2,3 GHz Cortex-A78 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55 Układ graficzny Adreno 619 Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,67" 2400 x 1080 px, pOLED

120 Hz, Gorilla Glass 5, 1600 nitów (peak) Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, 5G Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0)

Slot na karty microSD

Slot na karty SIM (nanoSIM + eSIM) Aparaty tylne 50 MP (f/1.79, OIS, Sony LYT-600) + 8 MP (f/2.2) Aparat przedni 32 MP (f/2.4) Akumulator 5000 mAh / 30 W Wymiary i waga 161,91 x 73 x 7,59 mm / 173 g System operacyjny Android 14 (Hello UX) Wersje kolorystyczne Szary, Fioletowy, Oliwkowy Cena 12/256 GB - 1499 zł

Motorola moto g85 5G z pozoru oferuje dobre możliwości fotograficzne dzięki 50 MP jednostce głównej z optyczną stabilizacją obrazu, natomiast procesor pozwoli nam na nagrywanie wideo wyłącznie w rozdzielczości Full HD i to na dodatek tylko w 30 kl/s — okropnie słabo. W kwestii łączności bezprzewodowej otrzymamy moduł Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz NFC, a także będziemy mogli skorzystać z sieci 5G. Atutem będzie obecność slotu na karty microSD i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą 30 W ładowania. Producent obiecał dwie główne aktualizacje systemu, więc możemy liczyć na Androida w wersji 16. Nowość pojawi się w sklepach jeszcze w tym tygodniu (24 - 30 czerwca 2024 roku) w kwocie 1499 zł. Model moto g85 5G nie jest więc najbardziej opłacalnym wyborem w tej półce cenowej, ponieważ ma naprawdę bardzo niewykorzystany potencjał — inny procesor diametralnie zmieniłby ten obraz sytuacji.

Źródło: Motorola