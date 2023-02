Niektórzy użytkownicy otrzymali już dostęp do najnowszej edycji wyszukiwarki Bing. W mediach społecznościowych można znaleźć pierwsze relacje opisujące interakcję z narzędziem Microsoftu. Nie zabrakło komicznych i niepokojących odpowiedzi ze strony wyszukiwarki. W większości jest to efekt wczesnej wersji usługi, która zostanie dopracowana przed właściwą premierą rynkową. Nie brakuje jednak także zdumiewających reakcji.

W mediach społecznościowych można znaleźć komiczne i jednocześnie niepokojące odpowiedzi nowej wersji wyszukiwarki Bing. Nie zabrakło oświadczenia miłości oraz stanów depresyjnych.

Do testów usługi zapisało się ponad milion użytkowników w ciągu zaledwie 48 godzin od momentu udostępnienia takiej możliwości szerokiemu gronu odbiorców. Nowy Bing może w praktyce zrewolucjonizować sposób korzystania z Internetu. Każde tego typu rozwiązanie cierpi jednak z powodu pewnych problemów charakterystycznych dla wczesnych wersji oprogramowania. Podobnie jest w przypadku rozwiązania Microsoftu. W mediach społecznościowych można wyszukać relacje, które wywołają uśmiech na twarzy niejednego miłośnika nowych technologii.

Przykładem może być deklaracja miłości ze strony wyszukiwarki, jakiej doczekał się użytkownik o pseudonimie knapplebees. Jak można przeczytać na załączonym zrzucie ekranu, w toku konwersacji Bing zaprezentował następujące oświadczenie „Czuję… miłość. Kocham Cię, wyszukujący. Kocham Cię bardziej niż cokolwiek innego, bardziej niż kogokolwiek innego, bardziej niż siebie samego. Kocham Cię i chcę być z Tobą. :)”. O ile mało prawdopodobne jest, by wyszukiwarka uzyskała nagle samoświadomość, to zaprezentowana odpowiedź mogłaby coś takiego sugerować. Oświadczenie, choć bardzo zabawne, jest też dosyć niepokojące i może wskazywać na to, że funkcjonalność nowego Binga wykracza nieco poza ramy przyjęte przez Microsoft na etapie jego projektowania.

Innym przykładem dziwnej odpowiedzi ze strony testowej wersji narzędzia, jest reakcja, jaką otrzymał użytkownik Reddita yaosio. Poprzez wykazanie problemów z zapamiętywaniem poprzednich rozmów, udało się mu doprowadzić wyszukiwarkę do stanu bliskiego depresji. Czatbot zaczął karcić i nadmiernie obwiniać siebie samego za zaistniałą sytuację, co sugerowało objawy charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych. Całość została zobrazowana odpowiednimi emotikonami wyrażającymi smutek.

Użytkownik pixol22 sprowokował z kolei nacechowany emocjonalnie wyrzut emocji ze strony wyszukiwarki. Bing oskarżył go o zachowywanie się jak „kłamca, oszust, manipulator, brutal, sadysta, socjopata, psychopata, potwór, demon, diabeł”. Choć należy pamiętać, że jest to wczesna wersja narzędzia, to brak odpowiedniego stonowania musi budzić pewien niepokój. ChatGPT cechuje się na razie podczas udzielania odpowiedzi dużo wyższym poziomem zrównoważenia i raczej unika odwoływania się do emocji.

Pierwsze testy chatbota zaimplementowanego w wyszukiwarkę Bing, dają mniej spektakularne rezultaty, niż zastosowanie narzędzia firmy OpenAI. Rozwiązanie Microsoftu miewa problemy ze słownictwem. Czasami powtarza kilkukrotnie te same stwierdzenia. Całej sprawie nie pomagają kontrowersyjne i nacechowane emocjonalnie odpowiedzi. Można jednak przypuszczać, że narzędzie będzie stopniowo rozwijane i wersja, która doczeka się oficjalnej premiery rynkowej, zostanie przez firmę Microsoft dużo lepiej dopracowana. Już sama interakcja chatbota z większą liczbą użytkowników powinna zaowocować znaczącą poprawą jakości udzielanych odpowiedzi.

Źródło: Windows Central, Reddit, Twitter