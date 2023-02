Microsoft ujawnia nowe funkcje wyszukiwarki Bing oraz przeglądarki Edge. Dojdzie do integracji z elementami ChatGPT

Wszystko wskazuje na to, że sztuczna inteligencja coraz powszechniej wkracza do naszego codziennego życia. Na wczorajszym evencie Microsoft ujawnił pierwsze konkrety dotyczące implementacji elementów ChatGPT w swojej wyszukiwarce Bing, a także przeglądarce Edge. Mamy otrzymać narzędzie, które jeszcze lepiej odpowiada na zapotrzebowanie użytkowników i jest w stanie wyręczyć ich w wielu codziennych zadaniach.

Microsoft zaprezentował nową wersję Bing oraz Edge. Usługi te, wzbogacone o elementy sztucznej inteligencji, pozwolą wyręczyć użytkowników na przykład w żmudnym porównywaniu sprzętu przed jego kupnem, czy umożliwią przygotowanie streszczenia dłuższego tekstu.

Czatbot firmy OpenAI jest z pewnością imponującym osiągnięciem. Doceniła to firma Microsoft, nawiązując współpracę z jego twórcami. Poznaliśmy wreszcie pierwsze konkretne informacje, jak przełoży się ona na przyszłość usług firmy z Redmond. Bing zostanie w niedługim czasie zintegrowany ze zmodyfikowaną wersją ChatGPT. Jej rdzeń ma być oparty na bardziej zaawansowanym modelu Prometheus, łączącym zalety zarówno narzędzia OpenAI, jak i GPT-3.5. Znacząco ulepszy to rezultaty wyszukiwania i czas reakcji, ale co najważniejsze, sprawi, że odpowiedzi na zadane pytania będą miały bardziej ludzki charakter. Tradycyjne wyniki wyszukiwania także doczekają się modyfikacji bazującej na sztucznej inteligencji.

Dostępny także będzie tryb pełnoprawnego czatu, który pozwoli na zaawansowaną interakcję. Ma to być odpowiedź na bardziej skomplikowane zagadnienia, jakie postawią przed wyszukiwarką użytkownicy. Przykładowo, Bing doradzi, jaki telewizor czy sprzęt komputerowy wybrać w określonym przedziale budżetowym. To bardzo wygodne rozwiązanie, ale budzi wątpliwości, czy nie będzie nadużywane przez producentów sprzętu do promowania swoich produktów. Nowy silnik wyszukiwarki ma także wyręczyć użytkowników w niektórych codziennych zadaniach, takich jak konieczność napisania maila na określony temat, opracowanie planu podróży czy przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej na dane stanowisko. Dużą zaletą będzie dostarczenie linków do źródeł, na których opierają się rezultaty interakcji. Pozwoli to lepiej chronić prawo autorskie pierwotnych twórców.

Zostało już nadmienione, że zmiany obejmą także przeglądarkę Edge. Wzbogacona ona zostanie o funkcję zintegrowanego czatu i tryb kompozycji. Możliwe będzie na przykład poproszenie aplikacji o przygotowanie zwięzłego streszczenia z długiego raportu finansowego, a następnie skorzystanie z funkcji czatu, żeby uzyskać porównanie z przeszłymi wynikami. Edge ma być w stanie też sam skomponować post, który będzie można potem zamieścić na profilu społecznościowym. Na zaprezentowanych materiałach widać, że użytkownicy będą mieli do wyboru styl, w jakim treść ma zostać przygotowana.

Nowe funkcje Bing oraz Edge są już w trakcie testów. Choć na razie zmiany udostępniono jedynie wąskiemu gronu odbiorców, to każdy może się zapisać do kolejki oczekujących, poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki na stronie wyszukiwarki. Microsoft zapowiada, że w nadchodzących tygodniach udzieli dostępu dla milionów użytkowników. Na razie nie wiadomo, kiedy zmiany zostaną powszechnie wdrożone, ale można przypuszczać, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości. Wykorzystanie na szeroką skalę rozwiązań zaprezentowanych przez ChatGPT, to prawdziwy przełom technologiczny, który bardzo ułatwia pracę i codzienne życie, ale jednocześnie rodzi pewnego rodzaju zagrożenia. Ostatecznie to od samych użytkowników zależy, w jaki sposób skorzystają z dostępnych narzędzi.

Źródło: Microsoft