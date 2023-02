ChatGPT bardziej interesujący niż TikTok czy Instagram. Popularny chatbot ma już 100 milionów użytkowników

ChatGPT, czyli chatbot autorstwa OpenAI został udostępniony szerszej publiczności zaledwie dwa miesiące temu. Chociaż oprogramowanie jest jeszcze w zasadzie prototypem, nie przeszkodziło mu to w podbiciu Internetu. Przy okazji pobito również rekord dla najszybszego wzrostu popularności aplikacji przeznaczonej dla konsumentów. Po zaledwie 2 miesiącach chatbot może pochwalić się bazą 100 milionów użytkowników, a więc wynikiem nieosiągalnym dla TikToka czy Instagrama w analogicznym okresie.

OpenAI udostępniło prototyp ChatGPT dla wszystkich użytkowników Internetu 30 listopada bieżącego roku. W firmie zajmującej się technologiami sztucznej inteligencji chyba nikt nie przewidział, jak genialne będzie to posunięcie. Chatbot stał się bowiem swego rodzaju fenomenem, przyciągając do siebie również osoby, które wcześniej nie były zainteresowane tego typu oprogramowaniem. Co więcej, czyni to na taką skalę, że pobił rekord popularności. Według raportu UBS, w ciągu dwóch miesięcy z ChatGPT korzystało 100 milionów osób. Dla porównania, do osiągnięcia takiego kamienia milowego TikTok potrzebował 9 miesięcy, Instagram ponad 2 lata, a Facebook dopiero po 4,5 roku obecności na rynku.

Dane statystyczne są też pozytywne w kontekście wzrostu liczby użytkowników w porównaniu miesięcznym. W styczniu z ChatGPT korzystało 13 milionów osób dziennie, chociaż w grudniu ta liczba była o połowę mniejsza. Warto też podkreślić, że byli to unikalni użytkownicy, a więc nie brano pod uwagę powtórnych logowań. Nie ulega wątpliwościom, że kolejne miesiące będą zapewne jeszcze lepsze, zwłaszcza że model języka chatbota ma ulec aktualizacji do wersji 4.0. W związku z rosnącym zainteresowaniem OpenAI powinno też pomyśleć o pojemniejszych serwerach — dosyć często występują bowiem trudności z dostępem do ChatGPT.

Źródło: Reuters