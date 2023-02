CEO NVIDII twierdzi, że ChatGPT to jedna z najlepszych rzeczy, jaką kiedykolwiek stworzono dla informatyki

ChatGPT od momentu uruchomienia zyskuje coraz większą popularność i powoli zaczyna nawet uczestniczyć w naszym życiu codziennym. To jedna z najważniejszych technologii ostatnich miesięcy, a może nawet i lat. Nic dziwnego, że temat popularnego chatbota został poruszony w Berkeley Haas University przez samego Jensena Huanga, czyli CEO NVIDII, który bez wątpienia sprawia wrażenie zachwyconego nowym dziełem OpenAI.

Szef Zielonych został zapytany o zdanie na temat ChatGPT podczas sesji Q&A. Odpowiedź okazała się całkiem rozbudowana. Jak twierdzi Jensen Huang, "ChatGPT to bardzo, bardzo ważna rzecz. Pomyśl tylko, w ciągu zaledwie kilku dni technologia dotarła do dziesiątek milionów ludzi. [...] Każdy używa ją z różnych powodów i wszyscy uważają to za zachwycające. To cud. Kiedy ostatni raz widzieliśmy technologię, która jest tak wszechstronna, że ​​może rozwiązywać problemy i tak często zaskakiwać ludzi na tyle sposobów? Może oczywiście napisać wiersz, może wypełnić arkusz kalkulacyjny, może napisać zapytanie SQL i je wykonać, może napisać kod Pythona, może napisać verilog, więc wiesz, że nie możesz tego zrobić dzisiaj, ale oczywiście kiedyś się uda". CEO NVIDII użył także stwierdzenia, że ChatGPT jest niczym iPhone dla całej sztucznej inteligencji, co podkreśla, że faktycznie mamy do czynienia z kamieniem milowym.

Jensen Huang zakończył swoją wypowiedź słowami: "To, co zrobiło OpenAI, co zrobił ten zespół, to naprawdę jedna z najwspanialszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiono dla informatyki. Zdemokratyzowaliśmy informatykę w bardzo dużym stopniu i dlatego bardzo się z tego powodu cieszę". Trudno nie zgodzić się z powyższym stwierdzeniem, choć zachwyt CEO nad chatbotem wcale nie musi wynikać wyłącznie z dokonanego przełomu. Niedawno analitycy i znawcy branży stwierdzili, że sukces ChatGPT może przynieść NVIDII wiele korzyści. OpenAI używa już około 25 000 procesorów graficznych Zielonych, a wraz ze wzrostem zapotrzebowania i pojawianiem się coraz większej liczby konkurencyjnych rozwiązań wygląda na to, że układy NVIDII, o których wiadomo, że oferują najlepsze możliwości sztucznej inteligencji, mogą stać się najpopularniejszym wyborem w tym zastosowaniu. Przewiduje się więc, że w nadchodzących kwartałach popyt na nie przewyższy ogólną podaż. Całą wypowiedź Jensena Huanga możecie prześledzić na poniższym wideo (od 1:00:50).

