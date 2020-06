Metro Exodus: The Two Colonels - Test wydajności ray tracing i DLSS

Metro Exodus było zdecydowanie jedną z najlepszych produkcji 2019 roku, słusznie obsypaną branżowymi nagrodami, cieszącą uznaniem graczy i/lub fascynatów postapokaliptycznej opowieści o mieszkańcach moskiewskiego metra. Ostatnia odsłona cyklu charakteryzowała się również ponadprzeciętną oprawą graficzną, robiącą ogromne wrażenie nawet półtora roku po premierze. W międzyczasie Metro Exodus dorobiło się dwóch rozszerzeń DLC, wśród których The Two Colones wprowadza nie tylko dodatkowy wątek fabularny, ale rozszerza jeszcze zakres efektów śledzenia promieni. Jak wyglądają zatem wymagania sprzętowe Metro Exodus: The Two Colonels, skoro podstawowa wersja potrafiła zarżnąć niemalże każdą konfigurację?

Autor: Sebastian Oktaba

Dotychczas zdążyłem przetestować chyba wszystkie produkcje oferujące śledzenie promieni i/lub DLSS, wśród których honorowe miejsce zajmuje oczywiście Metro: Exodus, będące zarazem jednym z najbardziej zaawansowanym tytułów pod względem implementacji tychże funkcji. Półtora roku później, podczas ogrywania zaległego DLC Two Colonels, postanowiłem wrócić do podziemi z niebezpieczną misją weryfikacyjną, bowiem programiści rozszerzyli portfolio graficznych fajerwerków. Najpierw jednak trochę o samym rozszerzeniu. Pierwsze fabularne DLC kontynuuje wątek zapoczątkowany w wersji podstawowej, gdzie w finalnym rozdziale trafiliśmy do zdewastowanego Nowosybirska. Wówczas widzieliśmy rzeczywistość oczami głównego bohatera Exodusa, natomiast teraz wchodzimy w skórę pułkownika Chlebnikowa, będącego ojcem ostatniego ocalałego - małego Kiryła. Rozgrywka dzieje się przeważnie w tunelach, a dodatek okazuje się niestety stosunkowo krótki, chociaż całkiem treściwy i stanowi przyjemne uzupełnienie kampanii. Nowością jest między innymi miotacz płomieni, któremu zawdzięczamy też kolejne efekty ray tracingu rozpalające układy graficzne do czerwoności.

Do pakietu efektów ray-tracingu w Metro Exodus, dodatek Two Colonels wprowadza emissive lights, skrojone pod zamknięte lokacje i miotacz ognia.

Wymagania sprzętowe względem wersji podstawowej nie uległy zmianie - producent podaje bardzo szczegółowe informacje odnośnie wymagań sprzętowych, zaczynając od konfiguracji zapewniającej około 30 klatek na sekundę w 1920x1080 przy najniższych ustawieniach graficznych. W takim wariancie konieczny będzie Intel Core i5-4400, 8 GB pamięci oraz GeForce GTX 670 / GTX 1050 albo Radeon HD 7870. Uzyskanie 60 klatek na sekundę w 1920x1080 i detalach wysokich podbija stawkę do Intel Core i7-4770K, 8 GB pamięci oraz GeForce GTX 1070 / RTX 2060 albo Radeon RX Vega 56. Rozdzielczość 2560x1440 w jakości ultra oraz 60 klatkach wymaga Intel Core i7-8700K, 16 GB pamięci oraz GeForce GTX 1080 Ti / RTX 2060 albo Radeona RX Vega 64. Próba odpalenia Metro Exodus w 3840x2160 przy ustawieniach ekstremalnych, to wyzwanie nawet dla konfiguracji zawierającej Intel Core i9-9900K, 16 GB pamięci oraz GeForce GTX 2080 Ti, który żadnej alternatywy nie posiada. Wymagania względem procesora są przesadzone, 16 GB pamięci także nie będzie potrzebne, jednak w przypadku kart graficznych Metro Exodus żadnych jeńców nie bierze - zapewniam.

Wymagania do 1920x1080, 30 FPS, LOW:

Intel Core i5-4440

GeForce GTX 670 / GTX 1050 / Radeon HD 7870 (2 GB)

8 GB pamięci operacyjnej

Windows 7 / 8 / 10 64-bit

Wymagania do 1920x1080, 60 FPS, HIGH:

Intel Core i7-4770K

8 GB pamięci operacyjnej

GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / Radeon RX Vega 56 (8 GB)

Windows 10 64-bit

Wymagania do 2560x1440, 60 FPS, ULTRA:

Intel Core i7-8700K

16 GB pamięci operacyjnej

GeForce GTX 1080 Ti / RTX 2070 / Radeon RX Vega 64 (8 GB)

Windows 10 64-bit

Wymagania do 3840x2160, 60 FPS, EXTREME:

Intel Core i9-9900K

16 GB pamięci operacyjnej

GeForce RTX 2080 Ti (11 GB)

Windows 10 64-bit

Metro Exodus wykorzystuje 4A Engine doprawiony pakietem efektów NVIDII - HairWorks, PhysX, Ray-Tracing i DLSS. Pierwsza dwójka odpowiedzialna za realistyczne zachowanie włosów oraz zaawansowane zjawiska fizyczne (m.in. cieczy i gazów), może zostać włączona na wszystkich kartach graficznych. Reszta to bajery przeznaczone dla architektury Turing. Technika Ray-Tracingu zwiększa widowiskowość oświetlenia, dodaje naturalności refleksom i cieniom, niemniej implementacja została wdrożona częściowo, obejmując swoim działaniem tylko określone zjawiska (m.in. Global Illumination). Metro Exodus: Two Colonels wprowadza jeszcze emissive lights, dostosowujące oświetlenie do kształtu i rodzaju powierzchni, które zastąpiło proste oświetlenie punktowe. Widać to najlepiej w sytuacjach kiedy przemieszczamy się dzierżąc miotacz płomieni, lokacjach zalanych albo pomieszczeniach z żarówkami. Trudno to słownie scharakteryzować, łatwiej zobaczyć na załączonym filmiku. Summa summarum - deweloperzy dostosowali efekty ray-tracingu do konwencji Metro Exodus: Two Colonels, umieszczonego w zamkniętych obszarach, gdzie zanikają wodotryski wynikające z oświetlenia globalnego.

PS: Obsługa techniki DLLS w Metro Exodus jest uzależniona od posiadanego układu graficznego (niekoniecznie samego rdzenia!), a ograniczenia często są niezbyt zrozumiałe np.: brak wsparcia DLLS w 3840x2160 przez GeForce RTX 2070 SUPER oraz niższe modele, chociaż GeForce RTX 2080 bez problemu aktywuje DLSS, a właśnie słabszym GPU przydałoby się to bardziej. Jak do tego doszło - nie wiem. Dlatego na niektórych wykresach znajdują się puste pozycje.