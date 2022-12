Metal Gear Solid Remake naprawdę powstaje i będzie exclusivem na PS5. A przynajmniej tak wynika z najnowszych doniesień

W ostatnich latach powstało sporo świetnych i potrzebnych remake'ów starszych gier. Demon's Souls, Resident Evil 2 i 3 czy Mafia: Definitive Edition to tylko nieliczne przykłady. Co więcej, wiemy, że kolejne odświeżenia są już w drodze i wszystko wskazuje na to, że wśród nich znajduje się również Metal Gear Solid. Doniesienia na temat nowoczesnej wersji tego tytułu pojawiają się w sieci od dawna, dlatego najnowsze doniesienia w tej sprawie nie powinny dziwić.

Biorąc pod uwagę fakt, że temat nowego MGS-a wałkowany jest w mediach już od wielu miesięcy, jest duże prawdopodobieństwo, że lada moment zobaczymy pierwszy trailer gry.

Jak twierdzi hiszpański serwis Areajugones, dotychczasowe plotki o powstawaniu remake'a Metal Gear Solid były prawdziwe i gra rzeczywiście znajduje się w przygotowaniu. Prace trwają już od kilku lat, a sam tytuł tworzony jest wyłącznie z myślą o konsolach PlayStation 5. Mielibyśmy więc do czynienia z podobnym ekskluzywnym remakiem, jak Demon's Souls. Gra ma zostać zapowiedziana już w najbliższych tygodniach lub miesiącach, a więc nie ma jeszcze pewności, czy zbliżająca się ceremonia The Game Awards 2022 (9 grudnia o godzinie 2:00 czasu polskiego) będzie odpowiednią do tego okazją.

Warto dodać, że doniesienia o odświeżonym Metal Gear Solid podobno płyną z różnych anonimowych źródeł, a sam autor publikacji przyznaje, że nie jest w 100% pewny ich rzetelności (istnieje pewna możliwość fałszerstwa). Mimo to jednak wskazuje, w przeszłości serwis Areajugones jako pierwszy informował o nowym PlayStation Plus czy kolorowych padach DualSense. Biorąc pod uwagę fakt, że temat nowego MGS-a wałkowany jest w mediach już od wielu miesięcy, jest duże prawdopodobieństwo, że lada moment zobaczymy pierwszy trailer gry.

Źródło: Areajugones