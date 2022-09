Sony PlayStation 5 - nowa rewizja konsoli wypada lepiej od poprzednich. Duża w tym zasługa odświeżonego SoC w 6 nm

Od niedawna Sony rozsyła do sklepów nową wersję konsoli PlayStation 5. Od samego początku wiadomo, że producent dokonał w niej kolejnych oszczędności, co oznacza, że całość jest np. nieco lżejsza niż wcześniej. Tak czy siak dla graczy najważniejsze jest jednak działanie konsoli, ale na całe szczęście okazuje się, że wszelkie obawy są całkowicie bezzasadne. Nowa konsola PS5 cechująca się oznaczeniem CFI-1202 okazuje się lepsza od wcześniejszych wersji.

Okazuje się, że PlayStation 5 w wersji CFI-1202 posiada nowy procesor AMD Oberon Plus. Chip został wykonany w procesie technologicznym 6 nm, który zapewnia m.in. mniejszy pobór energii i niższe temperatury.

Jak pokazuje najnowsze nagrane od Austina Evansa (na dole newsa), najnowsza rewizja PlayStation 5 jest jak najbardziej godna polecenia. Konsola CFI-1202 jest lżejsza, działa chłodniej i zużywa mniej energii od poprzedniczek, choć jest tak samo głośna (~45 dB). Jak się okazuje, dobre sprawowanie konsoli wynika z zastosowania nowego procesora AMD Oberon Plus. Układ ten jest tak samo wydajny jak dotychczasowy Oberon, ale został wyprodukowany w nowym procesie technologicznym 6 nm EUV (6N). Proces ten gwarantuje wzrost gęstości tranzystorów o 18,8%, obniża zużycie energii, a także zmniejsza temperatury chipu. Co więcej, proces 6 nm jest w pełni zgodny z wcześniej stosowaną litografią 7 nm, a więc producent nie powinien mieć problemów z produkowaniem chipów w nowszej, bardziej energooszczędnej wersji.

AMD Oberon Plus (6 nm) vs. AMD Oberon (7 nm)

Nowa matryca ma powierzchnię ok. 260 mm², czyli jest ok. 15% mniejsza od poprzedniej, produkowanej w litografii 7 nm (~300 mm²). Kolejną zaletą przejścia na niższy proces są większe możliwości produkcyjne. Rzekomo przy tych samych kosztach producent jest w stanie wyprodukować nawet do 20% więcej chipów. To oznacza, że Sony nie powinno mieć już dłużej problemów z dostarczaniem odpowiedniej liczby konsol. Poinformowano już, że firma TSMC w niedalekiej przyszłości wycofa z się produkcji chipów Oberon w 7 nm i przejdzie całkowicie na 6 nm jednostki Oberon Plus. Możliwe będzie więc wytworzenie do 50% więcej chipów z tego samego wafla krzemowego. Oczekuje się, że Microsoft także zdecyduje się na podobny ruch i już niebawem konsole Xbox Series X otrzymają odświeżony chip Arden w 6 nm. Niestety, mimo większych mocy produkcyjnych trudno liczyć dziś na niższe ceny konsol.

Źródło: Angstronomics, Austin Evans