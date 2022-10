Silent Hill powraca, ale jest też szansa na wznowienie Metal Gear Solid. Studio Virtuos miało wystartować z pracami

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się już oficjalnie, że jedna z popularniejszych serii od Konami - Silent Hill - powraca. Okazuje się jednak, że powrócić może także inne uniwersum wspomnianego dewelopera. Mowa oczywiście o Metal Gear Solid. Już wiosną tego roku media branżowe donosiły, jakoby IP trafiło w ręce chińskiego studia Virtuos. Najnowsze przecieki zdradzają, że Chińczycy są obecnie na etapie poszukiwania specjalisty(ów), który przygotowałby materiał wideo, zachęcający do współpracy.

Seria Metal Gear Solid jest dla wielu z nas jednym z lepszych growych wspomnień młodości, czy nawet dzieciństwa. Pierwsza część przygód Snake'a (Metal Gear) pojawiła się przed 32 laty na PC. Konami nie kwapiło się jednak z szybkim dostarczeniem kontynuacji, bowiem Metal Gear Solid wydano po ośmiu kolejnych latach. I choć począwszy do lat dwutysięcznych, praktycznie co rok lub dwa otrzymywaliśmy kolejną produkcję w tym uniwersum, to od roku 2015 roku znów ani widu, ani słuchu o nowych przygodach Snake'a. Spekulacje o powrocie serii nie ustają jednak od miesięcy. I tym razem rzeczywiście coś jest na rzeczy.

Otóż według dziennikarzy z redakcji VGC, studio Virtuos poszukuje aktualnie osób, które zajęłyby się przygotowaniem filmiku rekrutacyjnego do prac przy nowym MGS. Z dotychczasowych przecieków wiadomo też, że chińskie studio Virtuos ma pracować nie tylko nad remakiem pierwszych przygód Snake'a, ale także nad zupełnie nową częścią serii. Na potwierdzenie doniesień o tym, że to właśnie wspomniane studio ma zająć się grami powołanymi do życia przez Konami, warto przytoczyć jedno z ujęć z kwatery producenta (poniżej), na którym wyraźnie widać artbook "The Art of Metal Gear Solid”. Ujęcie to pochodzi z ostatniego materiału wideo, w którym pracownicy opowiadają o pracy w studiu Virtuos Montreal.

Źródło: Eurogamer