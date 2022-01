Fan odtwarza intro z Metal Gear Solid 2 na Unreal Engine 5. Pierwsze kilka sekund budzi apetyt na pełnoprawny remake

Seria Metal Gear Solid jest dla wielu z nas jednym z lepszych growych wspomnień młodości, czy nawet dzieciństwa. Pierwsza część przygód Snake'a (Metal Gear) pojawiła się przed 32 laty na PC. Konami nie kwapiło się przy tym z szybkim dostarczeniem kontynuacji serii, bowiem Metal Gear Solid wydano po ośmiu kolejnych latach. I choć począwszy do lat dwutysięcznych, praktycznie co rok lub dwa otrzymywaliśmy kolejną produkcję w tym uniwersum, to najwięcej nostalgii wywołują właśnie te pierwsze skradanki, jak chociażby wydane w 2001 roku na PlayStation 2 Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Jak się okazuje, jeden z fanów pracuje właśnie nad odświeżeniem intra z rzeczonej gry na Unreal Engine 5.

Pod koniec minionego roku w sieci pojawiły się słuchy, że studio Virtous odpowiedzialne za przygotowanie portu Dark Souls na Nintendo Switch, szykuje remake Metal Gear Solid 3. Co więcej - przy projekcie, w roli konsultanta kreatywnego pomagać miałby sam Hideo Kojima. Wygląda jednak na to, że remake'u nie otrzymamy jeszcze przez wiele, wiele lat, stąd nie dziwota, że tematem odświeżeń zaczęli zajmować się sami fani tego popularnego IP.

Erasmus Brosdau, deweloper, a zarazem wielki fan serii MGS z Niemiec poinformował właśnie na Twitterze, że pracuje nad odtworzeniem na silniku Unreal Engine 5 intra z gry Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Pokazał co prawda zaledwie kilka pierwszych jego sekund (tweet poniże), ale już tyle wystarcza, aby pobudzić wśród graczy apetyt na pełnoprawny remake. A jeśli chcielibyście skosztować smaku młodości raz jeszcze, to na GOGu znajdziecie zarówno Metal Gear jak i Metal Gear Solid, oczywiście w wersji DRM-Free.

