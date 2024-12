Messenger - komunikator od Mety coraz bliżej funkcjonalności Signala. Nadchodzi domyślne szyfrowane wiadomości end-to-end

Mimo że aktualnie użytkownicy mają dostęp do wielu komunikatorów internetowych, to nadal w czołówce tych najpopularniejszych od dłuższego czasu znajdują się WhatsApp oraz Messenger. Zarówno kontrowersje związane z firmą Meta, jak i brak domyślnie włączonego szyfrowania wiadomości end-to-end nie przeszkodziły w tym, aby Messenger zajmował zaszczytne drugie miejsce. Firma od dłuższego czasu stopniowo wprowadzała szyfrowanie E2EE, które można było ręcznie aktywować. Niebawem Messenger domyślnie je włączy.

Komunikator internetowy Messenger otrzymuje aktualizację, która domyślnie włącza szyfrowane wiadomości end-to-end. Użytkownicy oprócz większego bezpieczeństwa konwersacji otrzymają także kilka udogodnień.

Omawiane szyfrowanie end-to-end (E2EE) oznacza, że jedynie osoby uczestniczące w rozmowie mają do niej dostęp. Choć warto pamiętać, że nadal mówimy o firmie Meta, która w kwestii prywatności jest dość... dyskusyjna (szczególnie że wiadomości z komunikatora WhatsApp, który także korzysta z szyfrowania E2EE, nie okazały się swego czasu wystarczająco prywatne). Meta do tej pory stopniowo wprowadzała nową funkcjonalność, z której niektórzy użytkownicy mieli już możliwość skorzystać. Niebawem jednak u wszystkich będzie ona domyślnie włączona, a sama firma zapewnia, że można będzie liczyć na całkowitą prywatność i bezpieczeństwo rozmów. W komunikacie Mety zaznaczono jednak, że ze względu na ogromną liczbę użytkowników Messengera, samo wdrożenie zmiany może zająć jeszcze kilka następnych miesięcy.

Wiadomości mogą być teraz edytowane do 15 minut po wysłaniu, a kiedy już dokonamy zmian, zostaną one odpowiednio oznaczone. Natomiast zgłoszona wiadomość (np. jeśli prowadziliśmy rozmowę z oszustem) będzie możliwa do wglądu dla Mety (również edytowane wersje). Znikające wiadomości pozostaną widoczne przez 24 godziny. Możemy również ustalić, czy nadawca wiadomości będzie miał możliwość zobaczyć status odczytania jej przez nas. Jakość wysyłanych multimediów będzie nieco lepsza, a z czasem ten aspekt ma się jeszcze bardziej poprawić. Wiadomości głosowe mogą być odsłuchiwane w przyspieszonym (1,5 i 2x) tempie. Zmiany, mimo że pomniejsze, z pewnością wpłyną na całokształt komunikatora.

Źródło: Meta, Unsplash @Alexander Shatov, Freepik