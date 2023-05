Marathon - kultowa strzelanka z lat 90. powróci. Bungie zamieściło pierwszą zapowiedź gry w stylu Escape from Tarkov

Bungie to zespół z niezwykle bogatą historią. Większość osób kojarzy ich jako tych, którzy dali początek serii Halo (do dziś części stworzone przez nich są jednocześnie najbardziej cenione), jak również Destiny. Ale nim świat usłyszał o tych dwóch franczyzach, jeszcze w 1994 na Apple Macintosh zawitał ich swojego rodzaju protoplasta. Teraz zaś ujawniono wielki powrót tej w dużej mierze zapomnianej już marki, potwierdzając wcześniejsze plotki.

Marathon to powracające cenione IP jeszcze z lat 90., teraz w zupełnie odnowionej formule. Bungie udostępniło pierwszy zwiastun.

Marathon miał miejsce w nieokreślonej przyszłości i opowiadał o inwazji obcych na tytułowy statek. Gracz wcielał się w strażnika, którego zadaniem było wykurzenie ich stamtąd. Rok później pojawił się Marathon 2: Duranda, aż wreszcie Marathon Infinity, wieńczący całą trylogię. Zgodnie z pogłoskami, jakie pojawiły się jesienią ubiegłego roku, seria powraca - tym razem już w wieloplatformowej dystrybucji na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S - co zostało ogłoszone w trakcie PlayStation Showcase.

Nowa wersja tytułu rozgrywać się ma na planecie Tau Ceti IV, gdzie wcielać się będzie w runnerów, którzy poszukują chwały i bogactw. Należeć będzie do gier typu extraction shooter, dobrze znany chociażby fanom Escape from Tarkov, a starcia toczyć tam będą trzyosobowe drużyny. Co ciekawe, Marathon ma zostać w pełni skoncentrowany na trybie PvP, a deweloperzy zrezygnują zupełnie z opcji dla jednego gracza. Na razie nie otrzymaliśmy oczywiście zbyt wielu konkretów, niemniej jednak trailer wygląda całkiem klimatycznie:

Źródło: Youtube, Marathon