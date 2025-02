Lenovo Legion Y34w - monitor dla graczy z podświetleniem Mini LED, VESA DisplayHDR 1000 i w dobrej cenie

Lenovo ujawniło pierwsze szczegóły swojego najnowszego monitora dla graczy. Model Legion Y34w, bo o nim mowa, mowa stać się bardzo ciekawą propozycją z racji dość racjonalnej wyceny urządzenia. Sprzedaż w Chinach ma rozpocząć się jeszcze przed końcem lipca i możemy mieć nadzieję, że w kolejnych miesiącach model ten trafi także do globalnej dystrybucji. Na co mogą liczyć gracze? Na ultrapanoramiczne proporcje obrazu, bardziej zaawansowaną wersję matrycy VA czy podświetlenie Mini LED.

Lenovo Legion Y34w to najnowszy, ultrapanoramiczny monitor dla graczy. Zaoferuje on matrycę typu HVA (bardziej zaawansowana wersja VA) wraz z podświetleniem typu Mini LED.

Pełna specyfikacja monitora Lenovo Legion Y34w nie została jeszcze zdradzona, ale część szczegółów poznaliśmy dzięki zapowiedzi na chińskiej witrynie ITHome. Urządzenie wyposażono w 34-calowy panel HVA o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. Co HVA względem standardowego VA? Przede wszystkim użytkownicy mogą liczyć na niższy czas reakcji pikseli, a więc zredukowany efekt ghostingu czy powidoków względem typowego VA. Matryca HVA osiąga również wyższą luminancję, częstotliwość odświeżania czy lepiej prezentujący się obraz pod kątami (mniej zauważalny spadek kontrastu, powodujący z kolei efekt wyprania obrazu z kolorów).

Lenovo Legion Y34w Matryca HVA Przekątna 34" Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli (21:9), UWQHD Odświeżanie 165 Hz Technika odświeżania AMD FreeSync Premium Pro Czas reakcji 2.5 ms GtG Kontrast statyczny Brak informacji Luminancja 1200 nitów - szczytowo w HDR HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1000 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 95% Złącza cyfrowe HDMI 2.1, DP 1.4, USB-C (DP 1.4, PD do 140 W) Głośniki Brak informacji Dodatkowe informacje Podświetlenie typu Mini LED Waga z podstawą Brak informacji Cena ~540 dolarów (~2000/2100 złotych)

W przypadku monitora Lenovo Legion Y34w możemy liczyć dodatkowo na wykorzystanie podświetlenia typu Mini LED. W połączeniu z matrycą HVA, szczytowa luminancja w trybie HDR wynosi 1200 nitów. Dzięki temu udało się uzyskać certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Monitor oferuje ponadto certyfikat VESA Adaptive Sync, a użytkownicy mogą również liczyć na wsparcie dla AMD FreeSync Premium Pro. Częstotliwość odświeżania w Lenovo Legion Y34w wynosi 165 Hz, a czas reakcji matrycy to 2.5 ms GtG. Do dyspozycji oddano również 10-bitowy panel, a pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 sięga 95%. Monitor ma również oferować dobry poziom fabrycznej kalibracji, z uśrednionym błędem deltaE dla DCI-P3 na poziomie mniej niż 2 punktów.

Jeśli chodzi o zastosowane porty, to Lenovo Legion Y34w zaoferuje pełnowymiarowe HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4. Ponadto do dyspozycji oddano w pełni funkcjonalny USB typu C, zgodny z protokołem DisplayPort 1.4 oraz możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 140 W. Cena monitora w Chinach ma nie przekraczać 3000 juanów, co przy bezpośrednim zestawieniu z dolarami daje nam kwotę około 420 USD. Oczywiście globalnie dochodzą również podatki, w tym VAT, więc przykładowo w Polsce przy obecnym kursie waluty, monitor wyceniony na 420 dolarów kosztowałby w okolicach 2000-2100 złotych. Jak za te parametry to nawet całkiem niezła kwota.

Źródło: WCCFTech, ITHome