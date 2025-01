Dell UltraSharp U3824DW - zakrzywiony monitor z 38-calowym ekranem IPS Black oraz z ergonomiczną podstawą

Amerykańskie przedsiębiorstwo Dell zaprezentowało właśnie nowy model monitora przeznaczonego do pracy o nazwie UltraSharp U3824DW. Produkt wyróżnia się technologią panelu IPS Black, sporymi możliwościami w kwestii podłączenia wielu urządzeń, jak również przyzwoitym pokryciem kolorów sRGB. Dodatkowo 38-calową matrycę charakteryzuje wysoka rozdzielczość WQHD+. Monitor możemy także bardziej dostosować pod siebie, regulując wysokość i kąty nachylenia.

Do oferty firmy Dell dołącza monitor UltraSharp U3824DW. Na pokładzie znajduje się matryca IPS Black o wysokiej rozdzielczości oraz HUB USB pozwalający na podłączenie pokaźnej liczby urządzeń.

Monitory Della z serii UltraSharp przeznaczone są dla bardziej wymagających użytkowników i zawsze spotkamy w nich panele IPS. Tym razem producent zastosował technologię IPS Black, która wyróżnia się o 30% głębszą czernią od standardowych matryc IPS, więc poniekąd rozwiązuje problem słabego kontrastu. Tytułowy sprzęt charakteryzuje się 38-calowym, zakrzywionym ekranem o rozdzielczości 3840 x 1600 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 60 Hz. Jasność szczytowa to przyzwoite 300 nitów. Pokrycie palety barw sRGB plasuje się tu na poziomie 100%. Kąty widzenia są dość standardowe i zarówno w pionie, jak i poziomie wynoszą 178 stopni. Monitor posiada jedno złącze wideo DisplayPort 1.4 oraz dwa HDMI 2.1 TMDS (a więc o przepustowości takiej samej jak HDMI 2.0). Na pokładzie znajdziemy także USB typu C ze wsparciem dla trybu DisplayPort Alt Mode, dzięki czemu możemy podłączyć więcej urządzeń. HUB USB, jaki znajdziemy po drugiej stronie, obejmuje sporą ilość dodatkowych portów USB, a także złącze Ethernet RJ-45 oraz wyjście liniowe audio.

Specyfikacja monitora Dell UltraSharp U3824DW Przekątna 38" Rozdzielczość 3840 x 1600, UW4K/WQHD+ (21:9) Typ Matrycy IPS Black Kąty widzenia 178°/178° Współczynnik kontrastu 2000:1 Odświeżanie 60 Hz Zakrzywienie Tak Czas reakcji 5 ms (szybki), 8 ms (standardowo) Pokrycie palet barw 100% Rec.709, 100% sRGB, 98% DCI-P3 Głębia kolorów 10-bit, 1.07 mld odcieni barw Jasność Do 300 nitów Złącza obrazu 1 x DisplayPort 1.4

2 x HDMI 2.1 TMDS (HDCP 2.2 / 4K, 60 Hz) Hub USB USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode (moc do 90 W)

USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane)

4 x USB 3.2 Generacji 2 downstream

2 x USB-C 3.2 Generacji 2. downstream (zasilanie do 15 W)

USB 3.2 downstream Generacji 2. z Ładowaniem Baterii 1.2 Porty i złącza Złącze Ethernet RJ-45 (2,5 GbE)

Wyjście liniowe audio Głośniki 9 W Pivot - Regulacja wysokości 120 mm Kąt pochylenia -5 / +21 stopni Kąty obrotu w płaszczyźnie pionowej -30 / +30 stopni Kąt obrotu -4 / +4 stopnie Waga z podstawą 13,2 kg Wymiary (z podstawą) 89,426 x 25,121 x 44,376 cm Standard VESA 100x100 Pobór mocy Standardowy 245 W

Tryb ON - 34,8 W

Wyłączony - 0,3 W

Stan czuwania - 0,9 W Cena 8185,99 zł

W związku z tym, że większość firm obecnie stara się podejść do tworzenia urządzeń w bardziej ekologiczny sposób, monitor został wykonany z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (85%, PCR) i aluminium (90%). Dostępna jest także funkcja PowerNap, która wykrywa, kiedy nie korzystamy z monitora i następnie przyciemnia ekran lub przełącza sprzęt w tryb uśpienia. Urządzenie możemy regulować we wszystkich płaszczyznach, co z pewnością ułatwi korzystanie z niego w pracy. Do dyspozycji mamy funkcję Auto KVM oraz dedykowane oprogramowanie Dell Display Manager. Waga monitora to trochę ponad 13 kg przy wymiarach z podstawą 89,426 x 25,121 x 44,376 cm. Dell UltraSharp U3824DW możemy nabyć na stronie producenta (choć metoda zakupu jest dość niecodzienna, albowiem obejmuje kontakt z przedstawicielem handlowym) w kwocie 8185,99 zł. Oczywiście musimy jeszcze doliczyć koszty przesyłki (119,49 zł).

Źródło: Dell