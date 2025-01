AOC AGON AG405UXC - premiera 40-calowego monitora o proporcjach 21:9 i rozdzielczości UWQHD

Gracze zainteresowani monitorami ultrapanoramicznymi najczęściej sięgają po egzemplarze wyposażone w 34-calowe matryce. Większe modele to wciąż rynkowa nisza, jednak producenci zaczynają coraz śmielej rozszerzać swoją ofertę. Nowość od AOC skierowana jest do osób, które dysponują sporą ilością wolnego miejsca na biurku. AGON AG405UXC zaoferuje 40-calowy panel IPS o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz.

AOC AGON AG405UXC to monitor dla graczy preferujących duże, płaskie ekrany. Nowy model trafi do sprzedaży w tym miesiącu w cenie 2888 zł.

Czas reakcji GTG, współczynnik kontrastu statycznego oraz kąty widzenia są typowe dla paneli IPS. Nie zabrakło także standardowego certyfikatu VESA DisplayHDR 400, funkcji Flicker-free oraz możliwości ograniczenia emisji światła niebieskiego. Pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB, DCI-P3 i sRGB wynosi według producenta kolejno: 89,5, 93,4 oraz 99,6 procent. Producent deklaruje również pełną zgodność z technologią AMD FreeSync Premium. Hub USB zaoferuje cztery porty USB 3.2 Gen 1 typu A, nie zabrakło również wyjścia słuchawkowego 3,5 mm. AOC AGON AG405UXC trafi do sprzedaży w tym miesiącu w cenie 2888 zł.

Specyfikacja monitora AOC AGON AG405UXC Przekątna 40" (21:9) Rozdzielczość 3440 x 1440, UWQHD Typ Matrycy IPS Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 1200:1 Odświeżanie do 144 Hz Technologia odświeżania Adaptive sync (AMD FreeSync Premium po certyfikacji) Czas reakcji 4 ms (GtG)

1 ms (MPRT) Zakrzywienie - Pochylenie panelu Od -3,5° do 21,5° Obrót panelu Od -30° do 30° Regulacja wysokości panelu 150 mm Pokrycie palety barw Adobe RGB (CIE1976) - 89,5%

DCI-P3 (CIE1976) - 93,4%

sRGB (CIE1976) - 99,6% HDR VESA DisplayHDR 400 Złącza obrazu 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4

1 x USB typu C Hub USB 4 x USB 3.2 Gen 1 Głośniki 2 x 5 W Pivot - Waga 11,88 kg (z podstawą) Wymiary 944,1 x 627,7 x 312,4 mm (z podstawą)

944,1 x 419,3 x 54,5 mm (bez podstawy) Rozstaw montażowy VESA 100x100 Zużycie energii (typowe) 45 W Cena 2888 zł

Pod względem wizualnym nowy monitor nie różni się znacząco od pozostałych modeli z rodziny AGON. AOC zdecydował się na wykorzystanie rozwidlonej, metalowej stopy, która pozwala regulować pochylenie, obrót i wysokość panelu. Matrycę z trzech stron otaczają wąskie ramki; dodatkowym udogodnieniem jest wysuwany uchwyt na zestaw słuchawkowy. Do dyspozycji użytkowników oddano cztery złącza wideo - dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 oraz USB typu C ze wsparciem ładowania urządzeń z mocą do 90 W (należy pamiętać, że korzystanie z HDMI uniemożliwi ustawienie częstotliwości odświeżania powyżej 100 Hz).

Źródło: AOC