AOC Q24G2A - monitor o rozdzielczości QHD i odświeżaniu 165 Hz wkrótce zostanie wprowadzony na rynek europejski

AOC Q24G2A to wariant modelu AOC Q24G2A, który święci trumf sprzedaży w Chinach. Producent postanowił wypuścić ten monitor również na rynek europejski, lecz w nieco zmienionej formie. Produkt przede wszystkim jest kierowany do bardziej wymagających graczy, zapewniając wysoką rozdzielczość Quad HD, szybkie odświeżanie obrazu na poziomie 165 Hz i pokaźne zagęszczenie pikseli na cal za niewygórowaną kwotę. Jednak nie oznacza to, że producent nie zastosował tu kilku kompromisów.

Monitor ten oferuje nam rozdzielczość Quad HD, którą osiągniemy podłączając monitor zarówno po HDMI 2.0 jak i Displayport 1.2. Jednak tylko na tym drugim przyjdzie nam cieszyć się pełnymi walorami szybkiego odświeżania obrazu, gdyż podłączenie za pomocą kabla HDMI ograniczy nam częstotliwość do 144 Hz. Przez zastosowanie relatywnie małej matrycy i względnie dużej rozdzielczości uzyskano pokaźną gęstość pikseli równą 123 PPI. Przekłada się to na bardzo szczegółowy obraz i mały rozmiar plamki 0,2055 mm. Warto wspomnieć, że mimo pokrycia w 99% palety barw sRGB, monitor natywnie pracuje jedynie w trybie 6-bitowym ze wsparciem dla technologi FRC. Natomiast sama matryca ma jasność 350 nitów.

Specyfikacja monitora AOC Q24G2A Przekątna 23,8" Rozdzielczość 2560 × 1440, QHD Typ Matrycy IPS Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 1000:1 Kontrast dynamiczny 80000000:1 Rodzaj powłoki Przeciwodblaskowa 3H Rozmiar plamki 0,2055 mm Gęstość pikseli 123 PPI Odświeżanie 165 Hz Technologia odświeżania Adaptive Sync, G-SYNC Czas reakcji 4 ms (GtG), 1 ms (MPRT) Pokrycie palety barw sRGB ~99% Głębia kolorów 8-bit (6-bit FRC), 16,7 mln Delta E Brak informacji Jasność 350 nitów HDR Brak informacji Złącza obrazu DP 1.2, HDMI 2.0 (x2) Hub USB Brak informacji Głośniki Tak Pivot Tak Waga z podstawą 4,78 Kg Rozstaw montażowy VESA 100x100 Cena 249 euro (~1139 złotych)

Model Q24G2A różni się od starszego wariantu Q24G2A tym, że posiada głośniki stereofoniczne. Producent projektując te modele zdecydował się na parę kompromisów. Pierwszym z nich jest czas reakcji matrycy, który wynosi 4 ms GtG i dopiero po włączeniu stroboskopowego podświetlenia MPRT da się ten czas zminimalizować do 1 ms. Drugim znaczącym ustępstwem jest już wspomniana głębia kolorów. Produkt obsługuje funkcję pivota oraz ma możliwość pochylenia ekranu do przodu o 5 stopni i o 23 stopnie do tyłu. Waga monitora to 4,78 Kg wraz z podstawą. Sugerowana cena monitora na rynek europejski ma wynosić 249 euro, około 1139 zł.

Źródło: KitGuru