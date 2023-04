Philips Evnia 25M2N5200P - monitor Full HD IPS dla graczy z AMD FreeSync Premium i odświeżaniem do 280 Hz

Philips w ostatnich kilkunastu miesiącach ożywił swoją gamingową ofertę monitorów, która powoli staje się coraz bardziej konkurencyjna na rynku. Tymczasem producent wydał najmniejszego z przedstawicieli gamingowej serii Evnia. Model Evnia 25M2N5200P przede wszystkim charakteryzuje się wysokim odświeżaniem obrazu, bardzo niskimi opóźnieniami i wysokim pokryciem gamm kolorystycznych. Czyżby szykowała się solidna alternatywa dla bardziej znanych marek?

Philips Evnia 25M2N5200P to nowy monitor IPS w ofercie firmy. Wyświetlacz oferuje częstotliwość odświeżania sięgającą 280 Hz i jednocześnie obsługuje technikę odświeżania AMD FreeSync Premium.

Najmniejszy monitor z serii Evnia posiada 24,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD i jest oparty o technologię IPS. Zapewnia nam on bardzo dobre kąty widzenia, ale też przyzwoitą jasność na poziomie 400 nitów i kontrast statyczny w stosunku 1000:1. Średni błąd deltaE dla przestrzeni barw sRGB ma być niższy niż 2 punkty, z kolei pokrycie gamutu sRGB sięga okolic 95% przy pełnej objętości 110%. Czas reakcji matrycy wynosi 1 ms (GtG), jednak po włączeniu trybu MPRT (stroboskopowe podświetlenie) czas ten można zredukować do 0,5 ms i pozbyć się tak zwanego efektu ducha (ghosting). Nad płynnością wyświetlanego obrazu czuwa też technika odświeżania AMD FreeSync Premium, której zadaniem jest zsynchronizować pracę karty graficznej z monitorem. Produkt wspiera również protokół HDR10 i umożliwia nam dostosowanie jego działania poprzez kilka wbudowanych profili (jednak wykorzystanie 8-bitowego panelu oraz relatywnie niewielka luminancja w połączeniu z brakiem lokalnego systemu wygaszania sprawia, że HDR w tym monitorze będzie raczej tylko z nazwy).

Specyfikacja monitora Philips Evnia 25M2N5200P Przekątna 24,5" Rozdzielczość 1920 x 1080, Full HD Typ Matrycy IPS Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 1000:1 Rodzaj powłoki Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% Rozmiar plamki 0,2832 mm Gęstość pikseli 89,91 PPI Odświeżanie 280 Hz Technologia odświeżania AMD FreeSync Premium (48 Hz - 280 Hz) Czas reakcji 1 ms (GtG), 0,5 ms (MPRT) Pokrycie palety barw sRGB ~95% (110% objętości) Głębia kolorów 8-bit (16,7 mln) Delta E <2 pkt (sRGB) Jasność 400 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 400 Złącza obrazu DP 1.4, HDMI 2.0 (x2) Hub USB USB 3.2 typu A Gen.1 (x4) Głośniki - Pivot Tak Waga z podstawą 4,64 kg Rozstaw montażowy VESA 100x100 Cena Około 327 euro (~1515 złotych)

Philips Evnia 25M2N5200P charakteryzuje przede wszystkim odświeżaniem obrazu na poziomie 280 Hz, które uzyskamy zarówno dzięki podłączeniu poprzez złącze HDMI jak i przez DisplayPort. Na panelu I/O monitora znajdziemy dwa wejścia HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4, gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz wbudowany HUB USB, który oferuje cztery USB 3.2 typu A Gen.1. Warto wspomnieć, że dwa złącza w kolorze żółtym obsługują szybkie ładowanie zgodne ze standardem B.C 1.2. Rozdzielacz podłączymy z PC za pomocą złącza USB 3.2 gen 1 typu B. Podstawa wyświetlacza daje możliwość regulacji wysokości do 130 mm i pochylenia w zakresie od -5 do 20 stopni. Całość również obrócimy w zakresie od -30 do 30 stopni. Na wyposażeniu znajdziemy kabel HDMI 2.0, przewód DisplayPort 1.4, kabel USB typu B i przewód zasilający 230 V. Monitor dostępny jest na razie w Niemczech w cenie około 327 euro (okolice 1515 złotych).

Źródło: Philips