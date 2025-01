AOC AGON AG276QZD - firma prezentuje 27-calowy monitor OLED o rozdzielczości Quad HD dla graczy

W ostatnich miesiącach widzimy coraz większe zainteresowanie ekranami OLED w monitorach. Najwięksi producenci monitorów tym samym coraz chętniej oferują swoje propozycje, bazując na matrycach od LG Display (27" OLED oraz 45" OLED) oraz Samsung Display (34" QD-OLED oraz 49" QD-OLED). Kolejną firmą, która zdecydowała się na wprowadzenie panelu wykorzystującego samoświecące diody jest AOC. Tajwańskie przedsiębiorstwo ogłosiło szczegóły monitora AGON AG276QZD, który już wkrótce trafi do sklepów, także w Polsce.

AOC AGON AG276QZD to kolejny monitor bazujący na ekranie OLED, wyprodukowanym przez firmę LG Display. Sprzęt oferuje 27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440, a częstotliwość odświeżania sięga 240 Hz. Monitor trafi do sprzedaży w czerwcu w cenie 4518 złotych.

AOC AGON AG276QZD wykorzystuje 27-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i przy maksymalnej częstotliwości odświeżania sięgającej 240 Hz. Na pozór jest zatem bardzo podobny jak chociażby LG UltraGear 27GR95QE-B. Czym się różni? Po pierwsze (i tu na minus) zamiast dwóch portów HDMI 2.1 otrzymamy dwa złącza HDMI 2.0. Tym samym po kablu HDMI będziemy w stanie uzyskać natywną rozdzielczość maksymalnie przy odświeżaniu na poziomie 144 Hz. Aby wykorzystać w pełni panel OLED, konieczne będzie skorzystanie ze złącza DisplayPort 1.4. Dodatkowo do dyspozycji otrzymamy koncentrator USB z portami USB 3.2 typu A. W przeciwieństwie natomiast do LG UltraGear, tutaj dostaniemy również dwa głośniki stereo o mocy 5 W każdy.

Specyfikacja monitora AOC AGON AG276QZD Przekątna 27" Rozdzielczość 2560 x 1440, Quad HD (16:9) Typ Matrycy OLED Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny ∞:1 Odświeżanie 240 Hz Zakrzywienie - NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Czas reakcji 0.03 ms GtG Pokrycie palety barw sRGB / DCI-P3 100% / ~95% Głębia kolorów 10-bit, 1.07 mld odcieni barw Jasność Do 450 nitów (SDR), do 1000 nitów (HDR) HDR HDR10 Złącza obrazu HDMI 2.0 (x2), DP 1.4 Hub USB USB 3.2 typu A Głośniki 5 W (x2) Pivot Tak Waga z podstawą 6,41 kg Wymiary (z podstawą) Brak informacji Standard VESA 100x100 Cena 4518 złotych

AOC AGON AG276QZD oferuje obsługę zarówno techniki odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible jak również AMD FreeSync Premium, toteż z możliwości monitora w pełni skorzystają posiadacze zarówno kart GeForce jak i Radeon. Maksymalna luminancja w trybie SDR sięga 450 nitów, podczas gdy w HDR - do 1000 nitów. Pod tym względem AOC AGON AG276QZD również wypada korzystniej niż LG UltraGear 27GR95QE-B i podobnie jak ASUS ROG Swift PG27AQDM (także OLED). Czas reakcji matrycy to z kolei 0.03 ms GtG. Monitor od AOC trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie 4518 złotych.

