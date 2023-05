Zalety technologii OLED w monitorach na przykładzie ultrapanoramicznego modelu LG UltraGear 45GR95QE

Przez wiele lat na rynku monitorów dominowały modele oparte na technologii LCD z podświetleniem LED. LCD przez lata rozwijało się na różne sposoby, wprowadzając chociażby bardziej zaawansowane strefowe podświetlenie czy implementując diody Mini LED, które w chwili obecnej są najbardziej zaawansowaną formą strefowego podświetlenia. W ciągu ostatniego roku na rynku zaczęło pojawiać się jednak coraz więcej ekranów OLED - te najpierw zadomowiły się w wielu modelach laptopów, a teraz coraz śmielej pokazują się w klasycznych monitorach dla graczy. Dużą zasługę w tym ma firma LG, produkująca samoemisyjne panele. Jako że OLED w monitorach to wciąż świeży temat, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych cech, jakimi charakteryzuje się tak wyposażony monitor do gier. Przykładem na jakim będziemy bazować będzie model LG UltraGear 45GR95QE, który niedawno zadebiutował na polskim rynku.

Autor: Damian Marusiak

Matryca OLED charakteryzuje się obecnością samoświecących diod, gdzie każda z nich jest swoim własnym źródłem światła. Taki ekran nie potrzebuje zatem dodatkowego podświetlenia, by zaoferować najwyższy poziom kontrastu oraz idealną jakość czerni. Oprócz wymienionych wyżej parametrów obrazu, brak dodatkowego podświetlenia wpływa również na wagę monitora. Z tego powodu monitory OLED są lżejsze w porównaniu do swoich odpowiedników (czyli takich posiadających matryce o podobnych rozmiarach), wykorzystujących technologię LCD. Dla jednych może to wydawać się tylko szczegółem, jednak dla innych graczy może to mieć znaczenie. Czym powinien charakteryzować się dobry monitor do gier? O kluczowych cechach będziemy pisać w kolejnych akapitach, a prezentowany LG UltraGear 45GR95QE jest jednym z tych urządzeń, które wszystkie punkty realizują pierwszorzędnie.

Na przykładzie monitora LG UltraGear 45GR95QE omawiamy najważniejsze cechy technologii OLED w monitorach dla graczy.

Na samym szczycie listy umieszczę czas reakcji matrycy. Współczynnik ten jest jednym z najbardziej istotnych w monitorach do gier, ponieważ to od niego uzależniona jest widoczność takich negatywnych elementów jak smużenie czy powidoki. Ekran posiadający wysoki czas reakcji będzie odznaczał się m.in. smużeniem, powodującym utratę ostrości dynamicznie poruszających się obiektów. Z kolei powidoki to efekt, który sprawia, że na poruszanych elementach otoczenia (zarówno tych nieorganicznych jak również w postaci np. przeciwników na arenach) pozostaje coś w rodzaju ich odbić (wyglądających jak duszki na ekranie). Smużenie czy powidoki nie są pożądanymi efektami, ponieważ wpływają negatywnie na to, jak gramy. Monitory wyposażone w panele OLED nie posiadają takich problemów. W przypadku LG UltraGear 45GR95QE, czas reakcji piksela (przy przejściu z czerni do szarości) wynosi zaledwie 0.03 ms i są to rzeczywiste wartości, dzięki którym ekran jest tak szybki, że smużenie czy powidoki nie mają nawet kiedy objawić się na wyświetlaczu. W przypadku szybkich rozgrywek, np. w trybach multiplayer, brak wspomnianych efektów jest największą zaletą, jaką może poszczycić się monitor dla graczy. Pod tym względem OLED zostawia LCD daleko w tyle i może rywalizować jak równy z równym z kultowym już ekranem typu CRT.

Specyfikacja monitora LG UltraGear 45GR95QE Specyfikacja monitora LG UltraGear 27GR95QE Przekątna 44,5" 27" Rozdzielczość 3440 × 1440, UWQHD (21:9) 2560 x 1440, QHD (16:9) Typ Matrycy OLED OLED Kąty widzenia 178°/178° 178°/178° Kontrast statyczny 1 500 000:1 1 500 000:1 Odświeżanie 240 Hz 240 Hz Zakrzywienie 800R - NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium FreeSync Premium Czas reakcji 0.03 ms GtG 0.03 ms GtG Pokrycie palety barw DCI-P3 98,5% 98,5% Głębia kolorów 10-bit, 1.07 mld odcieni barw 10-bit, 1.07 mld odcieni barw Jasność 200 nitów (SDR), 675 nitów (HDR) 200 nitów (SDR), 675 nitów (HDR) HDR HDR10 HDR10 Złącza obrazu HDMI 2.1 (x2), DP 1.4 HDMI 2.1 (x2), DP 1.4 Hub USB USB 3.2 typu A Gen.1 (x2) USB 3.2 typu A Gen.1 (x2) Głośniki - - Pivot - Tak Waga z podstawą 10,9 kg 7,35 kg Waga bez podstawy 8,6 kg 5,05 kg Rozstaw montażowy VESA 100x100 100x100 Cena 8399 złotych 4499 złotych

Płynność obrazu uzależniona jest również od częstotliwości odświeżania. Ekrany OLED, podobnie jak tradycyjne LCD, mogą pracować obecnie z bardzo wysokim odświeżaniem. Wpływa to nie tylko na ruchy postaci w grach, ale nawet na zwykłe, codzienne użytkowanie. Oczywiście najlepszy efekt widzimy, gdy wysoka częstotliwość odświeżania idzie w parze z ekstremalnie niskim czasem reakcji. Tylko wtedy możemy liczyć jednocześnie na płynny oraz pozbawiony artefaktów obraz. LG UltraGear 45GR95QE posiada ekran oferujący aż 240 Hz częstotliwość odświeżania, co więcej obsługuje dwie techniki odświeżania obrazu: NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Obsługa dwóch technik sprawia, że z pełni możliwości monitora skorzystają zarówno gracze wyposażeni w karty graficzne NVIDIA GeForce, jak również AMD Radeon. Aktywacja technik odświeżania w monitorze o tak wysokim odświeżaniu poprawia zarówno odczucie płynności, jak również eliminuje efekt rozrywania obrazu, który pojawia się, gdy wyświetlacz błędnie pokazuje informacje pochodzące z więcej niż jeden klatki równocześnie.

Wspomniałem o wysokiej częstotliwości odświeżania, wynoszącej w LG UltraGear 45GR95QE aż 240 Hz. Nie byłoby jednak możliwości skorzystania z takiego odświeżania w ekranie OLED, gdyby nie odpowiedni zestaw wejść wideo. Prezentowany monitor oferuje łącznie trzy porty: 2x HDMI 2.1 oraz DisplayPort 1.4. W obu przypadkach możemy liczyć na obsługę 240 Hz częstotliwości odświeżania w natywnej rozdzielczości, wynoszącej w tym wypadku 3440 x 1440 pikseli. Do tego dochodzi obecność koncentratora USB typu B, dzięki czemu gracze mogą podłączyć jeszcze więcej peryferii - jest to możliwe dzięki dodatkowym dwóm złączom USB 3.2 typu A Gen.1.

Duży ekran monitora z pewnością mocno oddziałuje na wyobraźnię graczy, a w rzeczywistości pozwala zachować jeszcze wyższy poziom immersji. Jeśli natomiast połączymy duży wyświetlacz z odpowiednio dużym zakrzywieniem, możemy liczyć na znacznie wyższy stopień wczucia się we wszystko to, co widzimy na ekranie. Technologia OLED jest pod tym względem bardzo elastyczna i mówię tutaj zarówno w przenośni, jak i w pełnym tego słowa znaczeniu. LG UltraGear 45GR95QE wyposażony został w bardzo duży, 44,5-calowy wyświetlacz OLED co już samo w sobie robi wrażenie, tym bardziej że mowa o ultrapanoramicznym ekranie. Jednocześnie jednak matryca ma bardzo duże (by nie powiedzieć, że rekordowo duże) zakrzywienie, sięgające współczynnika 800R. Siedząc w niewielkiej odległości od monitora, gracze mogą poczuć się jakby byli w centrum wszystkich wydarzeń. Przygodowe gry z perspektywy trzeciej osoby, wyścigi czy produkcje w rzucie izometrycznym - to tylko kilka przykładów gatunków, w których duży i zakrzywiony ekran potrafi pozytywnie wpłynąć na stopień immersji.

Omawiając kluczowe cechy technologii OLED w monitorach, nie sposób nie wspomnieć o samej jakości obrazu. Tak jak już wspomnieliśmy na początku tekstu, skorzystanie z samoemisyjnych diod ma kluczowy wpływ na współczynnik kontrastu oraz jakość czerni. W tym pierwszym wypadku mowa o wartości 1 500 000:1 co jest samo w sobie bardziej teoretycznym wskaźnikiem. W rzeczywistości żaden kolorymetr w trakcie pomiarów ekranu nie będzie w stanie podać konkretnej wartości kontrastu. Zamiast tego zostaje podana informacja o tym, że kontrast jest tak wysoki, że sięga do nieskończoności. Ekstremalnie wysoki wskaźnik wpływa jednocześnie na jakość czerni. Dlaczego? Ponieważ jeśli potrzebujemy w danym punkcie idealnej czerni, wówczas odpowiednie diody po prostu się wyłączają, tym samym zanika jakiekolwiek podświetlenie w tym punkcie. Bez wysokiego kontrastu nie ma doskonałej jakości czerni i na chwilę obecną tylko OLED jest w stanie zaoferować takie parametry, przynajmniej jeśli mowa o konsumenckich monitorach do gier.

Ekran OLED w LG UltraGear 45GR95QE to w pełni 10-bitowy panel, który umożliwia nie tylko prezentację ponad miliarda odcieni barw (1.07 mld), ale również pozwala na utrzymanie znacznie przyjemniejszych dla oka i subtelniejszych przejść tonalnych. Dochodzi do tego również implementacja HDR, czyli szerokiej rozpiętości tonalnej, pozwalającej utrzymać jak najwierniejszy rzeczywistości obraz, uwypuklając detale w najjaśniejszych partiach obrazu i jednocześnie utrzymując je w tych najciemniejszych. Wszystko to łączy się z obsługą szerokiej przestrzeni barw, określanej w skrócie jako gamut DCI-P3. LG UltraGear 45GR95QE jest w stanie pokazać 98,5% całej przestrzeni DCI-P3, więc gracze w swoich ulubionych grach mogą liczyć również na odpowiednio nasycone barwy. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej współczesnych gier przygotowywanych jest również z myślą o poprawnym wyświetlaniu barw w przestrzeni DCI-P3 oraz z aktywnym HDR, obecność tych wszystkich technologii w nowym monitorze OLED jest czymś, czego powinniśmy oczekiwać po tak wysokiej klasy produkcie.

Wybierając odpowiedni monitor do gier, warto skupić się na różnych elementach oraz funkcjonalnościach, tak aby być możliwie jak najbardziej zadowolonym. Ekran OLED łączy w sobie nie tylko znakomitą jakość obrazu - poprzez odpowiednią reprodukcję kolorów, ekstremalnie wysoki kontrast oraz idealną jakość czerni - ale jednocześnie oferuje doskonałą płynność oraz ostrość, nawet w najbardziej dynamicznych scenach. Niski czas reakcji, połączony z wysoką częstotliwością odświeżania oraz wsparciem dla najpopularniejszych technik odświeżania, sprawia że korzystanie ze współczesnych gier będzie przyjemnością. Wszystkie te cechy łączy w sobie LG UltraGear 45GR95QE, co powoduje że jest to obecnie jeden z najciekawszych i najlepszych monitorów, jakie gracze mogą znaleźć w sklepach. Jeśli jednak nie jesteście fanami ultraszerokich proporcji obrazu to producent oferuje również klasyczny, panoramiczny model LG UltraGear 27GR95QE (jego pełną specyfikację możecie sprawdzić w tabeli powyżej). Monitor ten również wykorzystuje technologię OLED, a więc wszystkie wymienione wyżej cechy (za wyjątkiem ultraszerokich proporcji oraz zakrzywienia) można bez przeszkód przyporządkować również 27-calowemu wariantowi.



LG UltraGear 27GR95QE (27 cali, OLED)

Materiał powstał we współpracy z marką LG