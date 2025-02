iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle - 32-calowy, zakrzywiony monitor VA dla graczy

Firma iiyama zaprezentowała kolejny monitor przeznaczony dla graczy. Japońskie przedsiębiorstwo stara się projektować modele oferujące w miarę dobry stosunek ceny do możliwości i nie inaczej powinno być w tym przypadku. Mowa o monitorze iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle, który w naszym kraju będzie dostępny do kupienia począwszy od okolic 24 lipca w cenie 1699 złotych. My natomiast sprawdzimy teraz jaka dokładnie jest specyfikacja nadchodzącego urządzenia dla graczy.

iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 to najnowszy monitor producenta, wyposażony tym razem w 32-calowy, zakrzywiony ekran VA Quad HD.

Monitor iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle oferuje 31,5" ekran VA, który dodatkowo jest zakrzywiony - promień krzywizny wynosi 1500R. Rozdzielczość ekranu to 2560 x 1440 pikseli, a częstotliwość odświeżania wynosi 165 Hz. Maksymalna częstotliwość odświeżania wraz z natywną rozdzielczością będzie oferowana wyłącznie po kablu DisplayPort 1.4, podczas gdy po kablu HDMI 2.0 otrzymamy QHD przy odświeżaniu 144 Hz. Czas reakcji matrycy to 0.2 ms, przy czym producent podaje wyłącznie czas reakcji MPRT, przy użyciu stroboskopowego podświetlenia. Nie brakuje ponadto obsługi HDR10, aczkolwiek przy 8-bitowej matrycy, ten HDR to raczej tylko taką ma nazwę, ale blisko realnego HDR to nawet nie będzie stał.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master GCB3280QSU-B1 Red Eagle Przekątna 31,5" Rozdzielczość 2560 x 1440, Quad HD (16:9) Typ Matrycy VA Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 3000:1 Odświeżanie 165 Hz Zakrzywienie 1500R NVIDIA G-SYNC Nie potwierdzony AMD FreeSync FreeSync (Adaptive Sync) Czas reakcji 0.2 ms MPRT Pokrycie palety barw sRGB ~99% Głębia kolorów 8-bit, 16.7 mln odcieni barw Jasność 350 nitów HDR HDR10 Złącza obrazu HDMI 2.0 (x2), DP 1.4 Hub USB USB 3.2 (x2) Głośniki 2 W (x2) Pivot - Waga z podstawą 9 kg Wymiary (z podstawą) 709,5 x 623 x 290 mm (maks. wysokość)

709,5 x 473 x 290 mm (min. wysokość) Standard VESA 100x100 Cena 1699 złotych

Podobnie jak w wielu innych monitorach do gier od japońskiej firmy, także w tym przypadku możemy liczyć na implementację techniki odświeżania AMD FreeSync w ramach otwartego standardu Adaptive Sync. G-SYNC Compatible nie jest wymieniony, ale nie będziemy zaskoczeni jeśli monitor będzie i tak bez problemu obsługiwał karty NVIDIA GeForce. Nowy monitor od iiyamy oferuje również dość rozbudowaną podstawę, z opcją chociażby regulacji wysokości czy kąta pochylenia do przodu lub do tyłu. Nie brakuje także HUB z dwoma portami USB 3.2 typu A jak również dwóch głośników stereo o mocy po 2 W każdy.

Źródło: iiyama