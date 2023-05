Test iiyama G-Master GB2870UHSU Red Eagle - Monitor 4K dla graczy z szybką matrycą IPS i odświeżaniem 150 Hz

Monitory 4K dla graczy z wysoką częstotliwością odświeżania nadal nie należą do najtańszych na rynku - o ile te oparte na IPS czy VA można już dostać w okolicach 3000-3500 złotych, tak przy OLED-ach należy liczyć się już ze znacznie większym kosztem (dodatkowo będą to modele o dużo większej przekątnej, przekraczającej 40 cali). Jedną z nowszych propozycji na rynku, jeśli chodzi o ekrany 4K, jest monitor iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle. Wykorzystuje on 28-calowy panel Ultra HD oraz bardzo wysokie odświeżanie. Wyposażony jest również całkiem nieźle, a do tego ma wykorzystywać bardzo szybką matrycę IPS. W naszym teście sprawdzimy, czy jest to klucz do sukcesu, tym bardziej że na tle wielu innych propozycji, model od iiyamy ma również nieco lepszą wycenę.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle wykorzystuje matrycę IPS (nazwaną tutaj ponownie Fast IPS) o przekątnej 28 cali oraz rozdzielczości 3840 x 2160. Luminancja w trybie SDR sięga typowo 350 nitów, natomiast po aktywacji HDR (tak, jest tutaj "HDR" jednak nawet nie z certyfikatem VESA DisplayHDR 400 co mówi wystarczająco o stopniu implementacji) jasność ma sięgać 400 nitów. Nie brakuje także wysokiej częstotliwości odświeżania na poziomie 150 Hz oraz czasu reakcji na poziomie 1 ms MPRT. Nowa iiyama oferuje również zarówno HDMI 2.1 jak i DisplayPort 1.4, co oznacza że na obu portach otrzymamy odświeżanie 150 Hz przy natywnej rozdzielczości ekranu. Monitor odznacza się swoim charakterystycznym, klasycznym designem, bardzo podobnym do tego co zobaczyliśmy już w mniejszych modelach Red Eagle. To w czym zmienił się sprzęt, to menu OSD, które działa na nieco innej zasadzie niż w innych modelach.

Monitor iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle to jedna z nowszych propozycji japońskiego producenta. Tym razem do użytku oddano 28-calowy ekran IPS (Fast IPS) o rozdzielczości 4K i z odświeżaniem do 150 Hz.

Monitor iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle wykorzystuje matrycę typu IPS, czyli In-plane Switching. Ekran typu IPS charakteryzuje się specyficznym ułożeniem ciekłych kryształów względem powierzchni ekranu - ułożone są one równolegle w stosunku do powierzchni, a więc inaczej niż choćby w matrycach typu TN, gdzie kryształy są rozłożone bardziej prostopadle. Głównymi cechami paneli IPS jest wierniejsze odwzorowanie barw oraz bardzo dobre kąty widzenia - te bowiem są równie szerokie gdy patrzymy z góry, z dołu lub też z boków. Monitory z matrycami IPS są często rekomendowane dla grafików właśnie ze względu na wspomniane kąty widzenia, które nie zaburzają kolorów oraz z powodu możliwości szerszego odwzorowania palety barw Adobe RGB. Nie jest to jednak technologia bez wad - stosunkowo niski kontrast powoduje, że czerń bardziej przypomina szare odcienie.

Specyfikacja iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle Przekątna 28" (16:9) Rozdzielczość 3840x2160 pikseli, Ultra HD Typ matrycy IPS (Fast IPS) Kąty widzenia 178°/178° Rodzaj powłoki Matowa Rozmiar plamki 0.161 mm AMD FreeSync FreeSync Premium NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible Odświeżanie 150 Hz Czas reakcji 1 ms MPRT Jasność 350 nitów (SDR), 400 nitów (HDR) Kontrast statyczny 1000:1 HDR HDR10 Pokrycie przestrzeni barw sRGB ~99% Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 ~82% Głębia barw 8-bit (16,7 mln) Złącza obrazu HDMI 2.1, DP 1.4 HUB USB USB 3.2 (3x USB 3.2 typu A Gen.1) Głośniki 2 W (x2) Pivot Tak, 90 stopni Inne - Waga (z podstawą) 6,9 kg Rozstaw montażowy VESA 100 x 100 Cena 2889 złotych

W teście monitora iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle, skupiamy się na kilku najważniejszych aspektach z punktu widzenia codziennego użytkowania. Przyjrzymy się więc dokładnie jakości wykonania oraz użytkowaniu menu OSD. Nie zabraknie kolorymetrycznej weryfikacji odwzorowania przestrzeni barw sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3 wraz ze wskazaniem błędów w przedstawieniu barw. Sprawdzimy również równomierność podświetlenia, luminancję w kilku scenariuszach oraz obecność backlight bleedingu. Nie zabraknie również omówienia kątów widzenia, input laga (opóźnienia matrycy), smużenia oraz poboru mocy.