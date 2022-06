iiyama G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix - monitor WQHD dla graczy, z odświeżaniem 240 Hz oraz obsługą HDR

W ubiegłym roku firma iiyama wprowadziła na rynek nowy model monitora z linii Gold Phoenix, a więc serii odznaczającej się m.in. największą częstotliwością odświeżania. Mowa o modelu iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix, który jednak wyposażony był tylko w rozdzielczość Full HD. Teraz japoński producent wprowadza bardziej zaawansowany model G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix z ekranem WQHD oraz równie wysokim odświeżaniem.

iiyama G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix to nowy monitor dla graczy, wykorzystujący matrycę Fast IPS o rozdzielczości 1440p, z 240 Hz częstotliwością odświeżania oraz obsługą HDR.

Monitor iiyama G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix korzysta z 27-calowego ekranu IPS (ponownie nazwanego tutaj Fast IPS o niższym czasie reakcji) o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli oraz z 240 Hz częstotliwością odświeżania. Na pokładzie nie brakuje dwóch złączy cyfrowych: DisplayPort 1.4 oraz HDMI 2.0. Na pierwszym osiągniemy pełną rozdzielczość z odświeżaniem 240 Hz, z kolei HDMI wymusi na nas co najwyżej 144 Hz. Na obu złączach możemy skorzystać z HDR - monitor otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix Typ matrycy IPS (In-Plane Switching) Przekątna ekranu 27 cali Rozdzielczość ekranu 2560 x 1440 pikseli Rozmiar plamki 0.233 mm Kąty widzenia 178°/178° Częstotliwość odświeżania ekranu 240 Hz (DP 1.4), 144 Hz (HDMI 2.0) Synchronizacja NVIDIA G-SYNC Brak informacji Synchronizacja AMD FreeSync AMD FreeSync Premium Zakrzywienie - Głębia barw 8-bit (16,7 mln odcieni barw) Czas reakcji matrycy 1 ms MPRT Kontrast statyczny 1000:1 Maksymalna luminancja 400 nitów HDR VESA DisplayHDR 400 Typ matrycy Matowy ekran Pokrycie przestrzeni barw sRGB ~99% Dostępne złącza cyfrowe DP 1.4, HDMI 2.0 HUB USB USB 3.0 (x2) Głośniki 2 W (x2) Waga (z podstawą) 5,5 kg Pivot Tak Cechy szczególne - Cena 1999 zł

Nie brakuje także obsługi techniki odświeżania AMD FreeSync Premium. Monitor iiyama G-Master GB2790QSU-B1 Gold Phoenix oferuje klasyczny, dobrze znany nam design. Oprócz portów cyfrowych, do dyspozycji oddano również HUB z dwóch złączy USB 3.0. Dzięki rozbudowanej podstawce, sprzęt możemy przechylać do przodu i do tyłu, regulować wysokość, a także obrócić o 90 stopni (pivot). Waga monitora wynosi 5,5 kg. Nowa iiyama już weszła do sprzedaży w Polsce w cenie 1999 złotych.

Źródło: iiyama