Test iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle - najtańszy, 43" monitor 4K 144 Hz do gier, z matrycą VA oraz wsparciem dla HDR

Choć duże monitory do gier wydają się być nadal niszą, z roku na rok przebywa modeli oferujących ekrany w okolicach 40 cali i więcej. Rynek ten tak naprawdę miesza tradycyjne monitory oraz telewizory, które coraz częściej oferowane są w rozmiarach np. 42 cale oraz 48 cali, ale mogą z powodzeniem służyć także jako ekrany podłączone do komputerów. Na rynek wielkoformatowych ekranów dla graczy postanowiła także wejść firma iiyama, znana z produkcji dobrej jakości monitorów dla graczy. Ich najnowszy produkt - model G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle odznacza się wykorzystaniem dużego panelu VA o solidnej specyfikacji (co oczywiście zweryfikowaliśmy w trakcie testów). Jego atutem ma być dobra współpraca z konsolami obecnej generacji... oraz relatywnie niska cena - oczywiście na tle innych monitorów o podobnych gabarytach.

Autor: Damian Marusiak

Monitor iiyama G-Master G4380UHSU-B1 Red Eagle oferuje 43-calową matrycę VA o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli oraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz. Ze względu na wykorzystanie bardzo dużego ekranu - a co za tym idzie ogólnie sporego gabarytu urządzenia (widać to doskonale na poniższym renderze), całość będzie wymagać sporo wolnego miejsca na biurku lub innej powierzchni. Sama waga monitora z podstawą wynosi bowiem 14,9 kg. Zastosowany ekran charakteryzuje się także niskim czasem reakcji (w tym wypadku podana wartość dotyczy MPRT), wynoszącym zaledwie 0.4 ms. Matryca VA z kolei umożliwia zaoferowanie wyższego kontrastu oraz lepszej jakości czerni w porównaniu do IPS.

Monitor iiyama G4380UHSU-B1 Red Eagle to propozycja dla osób chcących wyposażyć się w sprzęt z dużym, czytelnym ekranem. Oferuje 43-calowy panel VA o rozdzielczości 3840 x 2160 ze 144 Hz częstotliwością odświeżania.

Pod względem technologii jak również jakości, matryca VA w monitorze iiyama G-Master GB3467WQSU-B1 Red Eagle znajduje się pomiędzy panelami IPS oraz TN. W tym wypadku ciekłe kryształy ułożone są zarówno prostopadle jak również pod skosem względem powierzchni panelu. Takie ułożenie kryształów powoduje, że kąty widzenia są szersze w porównaniu do Twisted Nematic (TN). Ponadto czas reakcji matrycy jest niższy w porównaniu do większości matryc IPS, jednak trochę wyższy w porównaniu do TN. Jest to więc rozwiązanie, które stara się odnaleźć złoty środek i próbuje wykorzystać możliwości najważniejszych atutów wspomnianych przed momentem technologii IPS oraz TN.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master GB4380UHSU-B1 Red Eagle Typ matrycy VA (Vertical Alignment) Przekątna ekranu 43 cale Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160 pikseli Rozmiar plamki 0.245 mm Technologia odświeżania AMD FreeSync Premium:

48-120 Hz dla DP 1.4 Częstotliwość odświeżania ekranu 144 Hz (DisplayPort 1.4)

60 Hz (HDMI 2.0, 4K) lub 120 Hz (1440p) Zakrzywienie - Głębia barw 8-bit + FRC (1.07 mld odcieni barw) Czas reakcji matrycy 0.4 ms MPRT Kontrast statyczny 4000:1 Maksymalna luminancja 550 nitów HDR HDR10 Typ matrycy Matowy ekran Pokrycie przestrzeni barw sRGB ~99% Dostępne złącza cyfrowe 2x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0 Inne złącza 1x Audio-jack 3.5 mm

HUB USB 3.0 (x4) Głośniki 7 W (x2) Waga (z podstawą) 14,9 kg Pivot - Gwarancja 36 miesięcy Door-to-door

Kontrast statyczny najnowszego monitora marki iiyama wynosi 4000:1, z kolei maksymalna luminancja sięga 550 nitów (nie brakuje także wsparcia dla HDR, co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR 400). Zastosowana matryca obsługuje także 1.07 mld odcieni barw (panel 8-bit + FRC). iiyama oferuje także wsparcie dla techniki odświeżania AMD FreeSync Premium, jednakże jest ono ograniczone do złącza DisplayPort 1.4 oraz odświeżania w zakresie od 48 do 120 Hz. Sprzęt wyposażono w dwa porty HDMI 2.0, dwa złącza cyfrowe DisplayPort 1.4, jedno gniazdo Audio-jack 3.5 mm oraz HUB składający się z 4 portów USB 3.0. Nie brakuje także solidnych głośników stereo o mocy po 7 W każdy. Z tyłu monitora dodatkowo znajdziemy uchwyt na słuchawki. Monitor trafił już do sprzedaży i kosztuje 3199 złotych w popularnych sklepach.