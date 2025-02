ASUS TUF Gaming VG34VQL3A - 34-calowy zakrzywiony monitor UWQHD dla graczy z odświeżaniem 180 Hz

Tajwańskie przedsiębiorstwo ASUS przychodzi do graczy z kolejną propozycją zakrzywionego monitora z serii TUF Gaming. Tym razem będziemy mieli do czynienia z 34-calową matrycą o bardzo wysokim odświeżaniu. Sama konstrukcja monitora jest bardzo ergonomiczna i pozwoli nam na szeroki wachlarz regulacji. Dodatkowo możemy liczyć na najwyższą kategorię technologii AMD FreeSync oraz przyzwoity czas reakcji z autorskim rozwiązaniem ASUS Extreme Low Motion Blur.

ASUS już niebawem wprowadzi do oferty kolejną propozycję zakrzywionego monitora dla graczy - TUF Gaming VG34VQL3A. Na pokładzie znajdzie się 34-calowy panel VA z wysoką częstotliwością odświeżania, niskim czasem reakcji i wsparciem dla technologii AMD FreeSync Premium Pro.

Jak wspomniano we wstępie, ASUS TUF Gaming VG34VQL3A opiera się na 34-calowej matrycy VA o rozdzielczości 3440 x 1440 px z maksymalną częstotliwością odświeżania wynoszącą 180 Hz. Aby zapobiec rozmywaniu obrazu (motion blur), ASUS zastosował tu technologię ELMB. Na dodatek otrzymujemy obsługę technologii AMD FreeSync Premium Pro, która zapewnia odpowiednią synchronizację obrazu na monitorze z jego źródłem. Wszystko to okraszone jest czasem reakcji plasującym się na poziomie 1 ms (GTG). Ekran monitora jest zakrzywiony, z kolei promień tej krzywizny wynosi 1500R. Jasność szczytowa została ustalona na 400 nitów, natomiast pokrycie palety barw sRGB to 125%.

Specyfikacja monitora ASUS TUF Gaming VG34VQL3A Przekątna 34" Rozdzielczość 3440 x 1440 px, UWQHD (21:9) Typ Matrycy VA Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 4000:1 Odświeżanie 180 Hz Zakrzywienie 1500R NVIDIA G-SYNC - AMD FreeSync AMD FreeSync Premium Pro Czas reakcji 1 ms MPRT (GTG)

ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) Pokrycie palety barw sRGB 125% sRGB Głębia kolorów 16,7 mln odcieni barw Jasność 400 nitów HDR HDR10 Złącza obrazu 2 x HDMI 2.0

2 x DisplayPort 1.4 HUB USB 3 x USB 3.2 typu A Głośniki 2 x 2 W Pivot Tak Ergonomia Nachylenie - +20 -> -5 stopni

Obrót - +10 -> -10 stopni

Regulacja wysokości - 0 - 130 mm Waga Z podstawą - 8,1 kg

Bez podstawy - 5,8 kg Wymiary Z podstawą - 808 x 411 ~ 541 x 250 mm

Bez podstawy - 808 x 364 x 111 mm Standard VESA 100x100 Pobór mocy Normalny - <27 W

Tryb oszczędzania energii - <0,5 W

Wyłączony - <0,3 W Certyfikaty TÜV Flicker-free

TÜV Low Blue Light

VESA DisplayHDR 400 Cena -

Na tyle znajdziemy dwa złącza HDMI 2.0 oraz dwa DisplayPort 1.4. Obok natomiast ulokowany został HUB USB z trzema portami USB 3.2 typu A. Na pokładzie znajdziemy także dwa głośniki o mocy 2 W. Ergonomia wspomniana na początku stoi tu na naprawdę wysokim poziomie - oprócz standardowej regulacji wysokości (0 - 130 mm), możemy zmienić kąt nachylenia, czy też pozycję w osi pionowej. Jesteśmy w stanie także obrócić monitor o 90 stopni i korzystać z niego w trybie portretowym. Kolejną rzeczą wartą wspomnienia jest pobór mocy, który wynosi mniej niż 27 W, co trzeba przyznać, jest całkiem dobrym wynikiem. Waga monitora z podstawą to 8,1 kg, natomiast jego wymiary podano w tabeli, ponieważ będą się one różnić od siebie w zależności od kilku czynników. Na ten moment nie podano ceny, ani też daty premiery monitora, jednak oczekuje się, że debiut nastąpi jeszcze w tym kwartale.

Źródło: ASUS