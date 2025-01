Kioxia ujawnia szczegóły na temat nowych układów pamięci 3D QLC NAND o pojemności 2 Tb

Nośniki SSD coraz częściej wypierają z komputerów zwykłych użytkowników tradycyjne dyski twarde. Nierzadko oferują one obecnie podobny współczynnik cena - pojemność, co HDD, niwelując tym samym jedną z największych zalet starszego rozwiązania. W dodatku postęp technologiczny w kwestii pamięci NAND flash jest bardzo dynamiczny. Kioxia zaprezentowała chipy 3D QLC NAND 2 Tb, które pozwolą w przyszłości stworzyć niezwykle pojemne dyski SSD.

Kioxia podzieliła się kilkoma szczegółami na temat swojej nowej pamięci 3D QLC NAND 2 Tb (256 GB). Rozwiązanie to pozwoli stworzyć w przyszłości dyski SSD o pojemności sięgającej nawet 16 TB.

Firma Kioxia nie jest pierwszym podmiotem, który zaprezentował wspomniane chipy pamięci. Wcześniej zrobił to jej partner produkcyjny – Western Digital. To jednak japońskie przedsiębiorstwo podzieliło się szerzej szczegółami na temat swojej nowej pamięci. Chipy 3D QLC NAND o pojemności 2 Tb (256 GB) Kioxii wykorzystują proces technologiczny BiCS 8. Pamięci bazują na 218-warstwowej konstrukcji, co teoretycznie nie jest imponującą wartością. Firmy SK hynix i Samsung mogą bowiem pochwalić się pamięcią składającą się z 238 warstw. Jednakże za sprawą wertykalnego i horyzontalnego zmniejszenia komórek pamięci, Kioxia była w stanie znacząco zwiększyć ich zagęszczenie. To oznacza możliwość osiągnięcia wyższej pojemności na mniejszym chipie i lepszą optymalizację kosztów produkcyjnych.

Interfejs, na którym bazuje nowa pamięć Kioxii, oferuje szybkość sięgającą 3600 MT/s. Dla porównania, topowe rozwiązanie Samsunga to szybkość maksymalnie 3200 MT/s. W porównaniu do chipów bazujących na procesie technologicznym BiCS 5 dużo lepsza jest też efektywność energetyczna. Różnica wynosi w tym przypadku aż 70%. Nowe pamięci mogą w przyszłości posłużyć na przykład do stworzenia nośników SSD M.2 2280 o pojemności nawet 16 TB, choć na początek trafią głównie na rynek profesjonalny. Warto odnotować, że Kioxia przygotowała także stawiające na wydajność chipy 3D QLC NAND o pojemności 1 Tb. Tego typu pamięć oferuje nawet o 30% wyższą szybkość sekwencyjnego zapisu i o 15% niższe opóźnienia niż jej odpowiedniki 2 Tb.

Źródło: Tom's Hardware