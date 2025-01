Test tanich dysków SSD M.2 - Kingston NV2, Lexar NM710, WD Blue SN580, ADATA Legend 900, Kioxia Exceria Plus G3, GoodRAM PX600

Dyski SSD M.2 o pojemności 1 TB posiadające interfejs PCI-Express 4.0 x4 sprzedają się dzisiaj najlepiej, oferują bowiem wyjątkowo korzystny stosunek ceny do wydajności. Nawet w przedziale do 300 złotych znajdziemy kilkanaście interesujących propozycji, natomiast na potrzeby niniejszego porównania wybrałem najpopularniejsze budżetowe modele według sklepowych statystyk. Zestawienie uwzględnia zatem Kingston NV2, Lexar NM710, ADATA Legend 900, WD Blue SN580, Kioxia Exceria Plus G3 oraz GoodRAM PX600. Który okaże się najszybszy? Czy wszystkie dobrze poradzą sobie po zapełnieniu? Tego dowiecie się przeglądając porównanie tanich dysków SSD M.2 PCIe Gen4 o pojemności 1 TB.

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia SSD (Solid State Drive) jest starsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem pierwsze pamięci masowe będące protoplastami obecnie dostępnych pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga modeli półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - urządzenia wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na nieobecność ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Dyski SSD mogą wykorzystywać cztery rodzaje modułów pamięci NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - większość konsumenckich modeli bazuje natomiast na dwóch ostatnich pozycjach. Kluczowymi czynnikami dla wydajności nośników są również kontroler, bufor DRAM i odpowiedni firmware, które wspólnymi siłami decydują o wydajności testowanych urządzeń.

Test tanich dysków SSD obejmuje modele Kingston NV2, Lexar NM710, ADATA Legend 900, WD Blue SN580, Kioxia Exceria Plus G3 oraz GoodRAM PX600. Wszystkie to DRAM-less w formacie M.2 2280 i złączem PCI-Express 4.0 x4.

W segmencie pamięci masowych panuje nieprawdopodobny ścisk, dlatego u większości producentów różnice cenowe między poszczególnymi seriami są symboliczne. Przykładowo - Lexar NM710 i NM790 oraz ADATA Legend 900 i 960 dzieli zaledwie 50 złotych. Wybierając nośniki do zestawiania musiałem ściśle określić przedział kwotowy, inaczej rozrosłoby się niemiłosiernie, aczkolwiek część droższych modeli była testowana wcześniej i pozostała tłem pomiarowym. Wszystkie sześć nośników to natomiast nowe pozycje na wykresach, bo nawet Lexar NM710 występował dotychczas tylko w wersji 2 TB. Lista obejmuje - Kingston NV2, Lexar NM710, ADATA Legend 900, WD Blue SN580, Kioxia Exceria Plus G3 oraz GoodRAM PX600. Cechą wspólną wytypowanych SSD, oprócz zbliżonej ceny zakupu w momencie pisania artykułu, jest wykorzystywanie interfejsu PCI-Express 4.0 x4, format M.2 2280 oraz pojemność 1 TB.

ADATA

Legend 900 GoodRAM

PX600 Kingston

NV2 Kioxia

Exceria PG3 Lexar

NM710 WD

Blue SN580 Pojemność 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB Interfejs PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 Kontroler Phison Phison Silicon Motion Phison Maxio SanDisk Model PS5027-E27 PS5021-E21 SM2267X PS5021-E21 MAP1602A A101-000137 NAND 3D TLC 3D TLC 3D QLC 3D TLC 3D TLC 3D TLC Cache - - - - - - Zapis 4700 MB/s 3200 MB/s 2100 MB/s 3900 MB/s 4500 MB/s 4150 MB/s Odczyt 7000 MB/s 5000 MB/s 3500 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s 4150 MB/s Żywotność 600 TBW 300 TBW 320 TBW 600 TBW 600 TBW 600 TBW MTBF 1.500.000 2.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Gwarancja 60 miesięcy 36 miesięcy 36 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy Cena 315 zł 300 zł 270 zł 305 zł 280 zł 300 zł

Wszystkie testowane nośniki posiadają czterokanałowe kontrolery i zostały pozbawione dodatkowej pamięci DRAM, wspomagając się jedynie dynamicznym buforem. Producenci nie dołożyli również radiatorów, aczkolwiek każdemu podczas testów zapewniłem odpowiednie chłodzenie w postaci aluminiowego odpromiennika z thermopadem. Całkowicie wyeliminowało to możliwość throttlingu termicznego, który negatywnie wpływa na wydajność. Resztę kluczowej specyfikacji technicznej zawiera powyższa tabelka, dlatego opisywanie każdego urządzenia osobno postanowiłem pominąć, zwłaszcza gdy zastosowane komponenty były wielokrotnie omawiane. Ważną informacją jest jeszcze, że nośniki sprawdzałem po wgraniu paczki 350 GB różnych plików, zajmujących około 40% przestrzeni użytkowej. Dzięki takiemu podejściu testy rzeczywiste będą znacznie większym wyzwaniem dla wybranych urządzeń.