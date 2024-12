Kioxia przywraca pełną produkcję pamięci 3D NAND. Jest szansa na stabilizację rynku nośników SSD

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami wzrostu cen nośników SSD. Zjawisko to spowodowane jest nie tylko odradzającym się po okresie kryzysowym popytem, ale także znaczącym ograniczeniem produkcji pamięci NAND flash ze strony firm technologicznych. Są jednak szanse na stabilizację rynku w nieodległej przyszłości. Według najnowszych doniesień Kioxia podjęła decyzję o pełnym wznowieniu produkcji pamięci 3D NAND w dwóch swoich fabrykach.

Przywrócenie pełnej produkcji pamięci 3D NAND w dwóch ośrodkach Kioxii na terenie Japonii nastąpiło po około 20 miesiącach ograniczeń. Powinno to przyczynić się do stabilizacji rynku w nieodległej przyszłości.

O ograniczeniach w produkcji pamięci NAND flash i związanych z tym brakach informowaliśmy w przeszłości. Firmy technologiczne nie były zadowolone z ówczesnych cen rynkowych tego komponentu. Podjęte działania zaowocowały ostatecznie pojawieniem się niedoborów, co z kolei skutkowało zauważalnym wzrostem cen nośników SSD. Kioxia pierwsze cięcia w produkcji wprowadziła w ostatnim kwartale 2022 roku. Jej pełne wznowienie nastąpiło zatem po około 20 miesiącach od tego momentu. Główna część produkcji pamięci 3D NAND Kioxii odbywa się w ośrodkach umiejscowionych w japońskich miastach Yokkaichi i Kitakami. Fabryki te działają ponownie w pełni swoich możliwości.

Warto zaznaczyć, że przywrócenie produkcji na pełną skalę nie od razu przełoży się na sytuację rynkową. Nadal można spodziewać się wzrostów cen nośników SSD, ale wiele wskazuje na to, że osiągnięcie stabilizacji jest możliwe w stosunkowo nieodległej przyszłości. Taki rozwój wypadków będzie prawdopodobny, zwłaszcza jeśli w ślad Kioxii pójdą inni producenci pamięci NAND flash. Czynnikiem zachęcającym jest z pewnością rosnący stopniowo popyt, który przekłada się na wyższe przychody producentów. Dalsze wstrzymywanie produkcji mogłoby go podkopać, na czym firmy technologiczne z pewnością dużo by straciły.

Źródło: Tom's Hardware