Test wydajności Red Dead Redemption 2 PC - Vulkan vs DirectX 12

Premiera pecetowej wersji Red Dead Redemption 2 była jednym z najgorętszych wydarzeń ostatniego kwartału, jednak oprócz licznych zachwytów nad rozbudowaną mechaniką i światem, pojawiło się również mnóstwo głosów użytkowników niezadowolonych z jakości konwersji. Problemy z uruchomieniem produkcji, niestabilne działanie, średnia optymalizacja - naprawdę długo można byłoby wymieniać uchybienia stricte techniczne. Mnie osobiście dotknął syndrom niedziałającego DirectX 12, ograniczając wybór do Vulkana, jednak po ostatnich aktualizacjach gra nareszcie pozwoliła włączyć alternatywne API. Chcąc uhonorować ten wzniosły moment przygotowałem porównanie interfejsów graficznych i dorzuciłem jeszcze kilka pomiarów ekstra na laptopie gamingowym oraz konsolowymi ustawieniami.

Autor: Sebastian Oktaba

Test wydajności Red Dead Redemption 2 przygotowany na pierwszym "wypuście" od Rockstara zawierał kompleksowe zestawienie kart graficznych, aczkolwiek pomiary zostały wykonane tylko w domyślnie narzucanym Vulkanie, ponieważ włączenie DirectX 12 powodowało permanentne wysypywanie się lunchera. Produkcja zwyczajnie odmawiała posłuszeństwa, konieczne było usuwanie plików konfiguracyjnych i przywrócenie fabrycznych ustawień graficznych. Obiecałem wówczas, że jeżeli deweloperzy rozwiążą problemy, to ponownie usiądę do testów Red Dead Redemption 2 celem sprawdzenia różnic w wydajności obydwu API. Kilka aktualizacji później nareszcie mogę dotrzymać danego słowa. Uwagę skupiłem natomiast na reprezentantach poszczególnych architektur, gdyż sprawdzanie absolutnie wszystkich układów byłoby koszmarną stratą czasu - stabilność owszem poprawiono, jednak optymalizacja przynajmniej w wybranym miejscu pomiarowym wygląda niemal identycznie. Może w powszechnie stosowanym wbudowanym benchmarku przyrosty są większe, niemniej w realnej rozgrywce niczego co mogłoby poprawić wydajność nie zaobserwowałem i dlatego wyniki pokrywają się z premierowymi. Dziś sprawdzimy więc tylko kondycję DirectX 12 względem Vulkana.

Trzonem niniejszego zestawienia będzie konfrontacja API Vulkan vs DirectX 12 w Red Dead Redemption 2. Przy okazji pojawiły się wyniki na laptopie gamingowym oraz tzw. ustawieniach konsolowych.

Przypomnijmy sobie jeszcze wymagania sprzętowe testowanej produkcji. Najsłabsza konfiguracją dedykowana Red Dead Redemption 2 jaką podaje producent, zawiera bardzo leciwe procesory - Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 - pozwalając jednak wywnioskować, że fizyczne cztery rdzenie nie stanowią absolutnego minimum do płynnej rozgrywki. Karty graficzne również nie należą do najmłodszych, bowiem GeForce GTX 770 / Radeon R9 280 to przecież siedmioletnie rebrandowane GeForce GTX 680 / Radeon HD 7970. Oczywiście, taki zestaw pozwoli uruchomić Red Dead Redemption 2 przy najniższych detalach i niekoniecznie rozdzielczości 1920x1080. Zalecana konfiguracja wygląda jednak dość racjonalnie, wszak Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X to procesory zaledwie ośmiowątkowe, które do najmłodszych i najwydajniejszych trudno zaliczyć. Jako sugerowane karty graficzne wstawiono GeForce GTX 1060 / Radeon RX 480, zatem nic jeszcze nie zwiastuje tragedii. Wymagana ilość pamięci operacyjnej w obydwu przypadkach nie przekracza powszechnie przyjętych norm, jedynie 150 GB miejsca na dysku może zasmucić osoby posiadające niewielkie SSD. Wszystkie szczegóły odnośnie wymagań sprzętowych znajdziecie dokładnie rozpisane poniżej:

Minimalna konfiguracja do Red Dead Redemption 2:

Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

8 GB pamięci RAM

GeForce GTX 770 2 GB / Radeon R9 280 3 GB

150 GB miejsca na dysku

Windows 7 64-bit

Zalecana konfiguracja do Red Dead Redemption 2:

Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

12 GB pamięci RAM

GeForce GTX 1060 6 GB / Radeon RX 480 4 GB

150 GB miejsca na dysku

Windows 10 64-bit (1803)

Ciekawostką przemyconą w niniejszym artykule będzie test wydajności Red Dead Redemption 2 wykonany na laptopie MSI GL759SE, który napędzał procesor Intel Core i7-9750H oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060, natomiast samo urządzenie reprezentuje średnio-wyższy segment notebooków przeznaczonych do giercowania. Wybór nieprzypadkowy, ponieważ to stosunkowo popularna konfiguracja dostępna od około 5000 złotych. Jako swoisty bonus dorzuciłem także wyniki na laptopie przy tzw. ustawieniach konsolowych, których dokładniejszą rozpiskę znajdziecie na kolejnej stronie. Generalnie, preset pod względem zasobożerności odpowiada ustawieniom Medium stosowanym we wcześniejszym teście Red Dead Redemption 2, dlatego takiego porównania na desktopowych kartach graficznych zabrakło. Trzonem zestawienia pozostaje konfrontacja API Vulkan vs DirectX 12, której w premierowym teście niestety nie mogłem wykonać z przyczyn niezależnych od redakcyjnej platformy. Będzie to zatem swoisty epilog do wcześniejszych pomiarów, bowiem miejsce testowe i wszystkie ustawienia zostawiłem po staremu. Jako reprezentatywny profil wybrałem High, ponieważ Medium wygląda już ubogo, natomiast UItra skutecznie zarzyna nawet najmocniejsze konfiguracje sprzętowe.