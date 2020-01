Intel DG1 - pierwsze spojrzenie na prototyp karty graficznej Xe

Podczas prezentacji firmy Intel na targach CES dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat procesorów z rodziny Tiger Lake, które pojawią się w tym roku. Nie omieszkano także podzielić się pierwszą, publiczną prezentacją możliwości dedykowanej karty graficznej opartej o architekturę Xe. Mowa oczywiście o Intel DG1, która miałaby osiągać dwukrotnie lepsze rezultaty od obecnych, najwydajniejszych zintegrowanych układów graficznych Gen.11. Niestety podczas samej prezentacji nie zdradzono zbyt wielu szczegółów na temat Intel DG1, jednak teraz w sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące wersje inżynieryjne "Discrete Graphics 1", które zostały rozesłane do partnerów firmy celem przygotowania oprogramowania.

Warto wspomnieć, że prezentowane zdjęcia dotyczą wciąż wczesnej wersji karty Xe, która obecnie rozsyłania jest do twórców oprogramowania ISV (Independent Software Vendors). W momencie faktycznego debiutu (być może w połowie 2020 roku), końcowy wygląd karty może się zdecydowanie różnić od tego, co obecnie zostało zaprezentowane. Układ Intel DG1 w wersji inżynieryjnej to 2-slotowa konstrukcja z pojedynczym wentylatorem, umieszczonym na boku śledziem oraz całkiem elegancko prezentującym się backplate'm. Karta wizualnie zdecydowanie się wyróżnia i jestem ciekawy jak bardzo finalny produkt będzie się różnił od obecnego.

Jak można zaobserwować na zdjęciu, producent umieścił na śledziu cztery porty wideo, natomiast nie znajdziemy nigdzie wtyczek dla dodatkowego zasilania, co oznacza, że karta nie powinna pobierać więcej niż 75W. Ostatecznie zostaną przygotowane dedykowane karty graficzne Xe dla trzech różnych segmentów. Xe LP (Low Power) będą przygotowane z myślą o konsumenckich GPU (ultrabooki, laptopy gamingowe, desktopowe karty graficzne), Xe HP (High Power) - układy dla stacji roboczych oraz Xe HPC dla systemów obliczeniowych oraz wszelkiej maści superkomputerów.

