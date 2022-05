Jurassic World Primal Ops dla systemów Android i iOS. Twórcy Dead by Deadlight pomyśleli o użytkownikach smartfonów

Z pewnością część naszych czytelników kojarzy horror Dead by Deadlight. Studio odpowiedzialne za wspomnianą grę ogłosiło prace nad kolejną produkcją. Nowy tytuł będzie osadzony w świecie Parku Jurajskiego. Jak łatwo zgadnąć, gra będzie nawiązaniem do filmu Jurassic World Dominion. Jurassic World Primal Ops, bo tak nazywa się produkcja, będzie oferowana w modelu free-to-play i jak z każdą tego typu aplikacją, pojawiają się obawy o zbyt wysokie znaczenie mikrotransakcji. Nie twierdzę, że będziemy mieli tu do czynienia z tak zwanym pay-to-win, ale spodziewam się agresywnego systemu zakupu dodatków zwiększających przewagę gracza nad przeciwnikami. Twórcy Jurassic World Primal Ops udostępnili zwiastun gry, która może zainteresować miłośników dinozaurów.

Powiedzmy sobie jasno. Gry, takie jak Jurassic World Primal Ops, często stanowią jednie uzupełnienie kampanii promocyjnej związanej z filmem. W przypadku tytułowej produkcji może być podobnie. Niestety, może to oznaczać nieszczególnie rozbudowaną zabawę. To jednak tylko przypuszczenia, a dopiero pobranie gry na urządzenie i własnoręczne sprawdzenie jej możliwości pozwoli wydać werdykt. Na ten moment pojawiła się jedynie opcja wczesnej rejestracji. Istotą zabawy jest kolekcjonowanie dinozaurów, której celem jest budowa drużyny. Brzmi dość standardowo i podobnie można powiedzieć o oprawie wizualnej. Grafika prezentuje się dobrze, ale nic ponadto.

Nie oznacza to jednak, że gra nie będzie angażująca. Zakładam, że twórcy celują w graczy, którzy należą do miłośników serii Jurassic World oraz szeroko rozumianej tematyki dinozaurów. Sterowanie wygląda na przemyślane i wygodne, co nie jest takie oczywiste w grach typu free-to-play. Kluczem do sukcesu bądź porażki gry może być złożoność zabawy. O tej wiemy na ten moment niewiele. Twórcy chwalą się tylko rozbudowanym systemem zbierania dinozaurów, szkoleniami, a także wykorzystywaniu nabytych zdolności bojowych.

Źródło: Android Police