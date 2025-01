Jet Set Radio - w sieci pojawiły się wczesne screenshoty powstającego remake'u klasycznej gry od SEGA

Przez kolejne dekady SEGA wprowadzała na rynek wiele gier, które przetrwały próbę czasu. Kto pamięta czasy Dreamcasta, ten powinien kojarzyć ich hegemonię. Mieli swoje wzloty i upadki, ale przyczynili się do wydania takich klasyków, jak choćby Jet Set Radio w roku 2000. Gra ta do dziś wspominana jest niezwykle ciepło przez niejednego weterana, wyróżniając się nietypowym konceptem i świetnym gameplayem. A teraz pojawiły się bardzo dobre wieści dla fanów.

Do sieci zawitały materiały związane z Jet Set Remake. Informatorzy wypuścili pierwsze screenshoty przedstawiające grę.

Już jakiś czas temu wyjawiono, że pewne kultowe pozycje z przeszłości firmy SEGA triumfalnie powrócą na rynek. Wspominano o takich hitowych franczyzach, jak Crazy Taxi czy właśnie Jet Set Radio. Nie otrzymaliśmy jednak żadnych dalszych konkretów, więc pozostało nam czekać na nowe doniesienia od twórców. Niedawno informatorzy podali, jakoby plany na powrót klasyków przewidywały czekanie nawet cztery lata. Teraz portal Insider Gaming udostępnił całkiem konkretne materiały z Twittera/X tyczące się remake'u pozycji z 2000 roku.

Światło dzienne ujrzały cztery screenshoty ukazujące różne fragmenty Jet Set Radio Remake. To oczywiście kadry z projektu znajdującego się jeszcze na bardzo wczesnym etapie, więc wiele aspektów może ulec zmianie. Niemniej jednak można na nich ujrzeć odnowiony design, model postaci, a nawet kawałek mapy. Jak wynika z zamieszczonych informacji, wszystko to ma pochodzić z okolic 2021 roku i nie ma nic wspólnego z równolegle powstającą grą-usługą free-to-play. Cóż, na pierwszy rzut oka wygląda to dość obiecująco, a perspektywa wcielenia się po latach w członka gangu rolkarzy w takiej oprawie brzmi świetnie. Pod względem wrażeń Jet Set Radio naturalnie koresponduje nieco z Tony Hawk's Pro Skater, toteż powinien znaleźć odbiorców wśród graczy, którzy z oryginałem czy późniejszymi wersjami styczności nie mieli.

Źródło: Insider Gaming